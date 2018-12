Un gol de Heredia en el 90' le da la victoria al Xerez DFC

XEREZ DFC 2 - ÉCIJA BALOMPIE 1

Crónica de Manuel J.Mesa

El Xerez Deportivo FC consiguió ganar al Écija Balompié en su último partido en Chapín de esta primera vuelta y llevarse los tres puntos en un encuentro de auténtico infarto. Manuel Heredia, el extremo del Xerez Deportivo FC, se puso la capa y se convirtió en el héroe de un encuentro frustrante para los jugadores de Masegosa que veían cómo se les escapaba la victoria. A pesar de poner todo y más sobre el césped, sobre todo en la segunda mitad, el gol se les resistía a los locales, y no fue por falta de ganas ni de acercamientos al área contraria.

El vestuario del Xerez Deportivo era consciente de que la visita del Écija no iba a ser fácil. Una plantilla recién descendida de la categoría de bronce y que, en un primer momento, estaba llamada a estar arriba en la tabla clasificatoria. La situación del club no es la más idónea sabiendo que sus jugadores y el cuerpo técnico llevan cinco meses sin cobrar. A pesar de ello, el conjunto sevillano venía de conseguir tres victorias consecutivas lejos de su casa, que precisamente es dónde no le están saliendo las cosas.

Las bajas con las que llegaba el Xerez DFC a este partido eran para tenerlas en cuenta. A pesar de ello, Masegosa se supo adaptar a la situación y elaboró un once con una formación poco utilizada en Chapín (3-5-2), incluyendo a Rodri como tercer central para cubrir la baja de Joaqui y aprovechando la vuelta de Marcelo para colocarlo en el carril izquierdo, ambos cuajando un partido solvente y de mucha seriedad. La propuesta le salió bien al técnico xerecista porque el equipo fue superior a su rival, sobre todo ganando las batallas en el centro del campo y sacando el balón desde atrás, tanto Rodri como Adri, con mucho sentido común.

El primer gol del Xerez llegó de las botas del que debía llegar: Javi Casares. El ex del San Fernando estaba siendo muy incisivo por la banda izquierda y convirtiéndose en un auténtico comedero de cabeza para el lateral derecho del Écija. Casares aprovechó el rechace de Fernando tras un disparo blando de Jojo en el minuto 12. Los 10 jugadores de campo corrieron a celebrar el gol con Masegosa, una imagen que dejaba claro la unión que existe en el vestuario y el apoyo hacia el técnico sevillano tras una semana un tanto dubitativa. Quedaba todo un mundo por delante, pero las cosas se ponían de cara para los locales.

El Écija, bien plantado sobre el césped de Chapín, tampoco iba a regalar nada. Faltos de una victoria, los de David Páez dispusieron unas líneas muy bien definidas, otorgando numerosos fueras de juego a su rival. Y aunque tuvo ciertos acercamientos, que Flere se encargó de neutralizar, el gol llegó a balón parado, con una falta situada en la esquina del área del Xerez que Isuard transformó con mucha calidad en el minuto 38. El jugador del Écija se percató de la mala colocación de la barrera y efectuó un golpeo magnífico al que Flere no pudo llegar.

Este gol dejaba un partido totalmente abierto y toda una segunda parte por disputar. A pesar de que el Écija salió en los primeros minutos de la segunda mitad algo más enchufado que su rival, el Xerez Deportivo FC poco a poco fue imponiéndose al conjunto sevillano, creando una ocasión tras otra. A pesar de ello, bien por una mala decisión final o porque los balones no llegaban donde tenían que llegar, el gol se resistía y la intranquilidad se hacía patente en Chapín.

Nada más lejos de arrugarse, los xerecistas continuaron intentándolo hasta el final. Rojas, Tamayo, Marcelo o Casares. Todos tuvieron oportunidad para anotar el gol de la victoria, aunque parecía que el fútbol no iba a impartir justicia en esta ocasión.

Los 10 minutos finales fueron de infarto. Intensidad, una ocasión tras otra, pero sin que las cosas terminaran de salir. Ya con el tiempo cumplido, y con las esperanzas puestas en el siguiente partido, Heredia le dijo a Colorado que quería tirar la falta en el pico del área, justo en la misma posición donde el Écija había ejecutado su gol en la primera parte. El extremo xerecista, viéndose relegado al banquillo en muchas ocasiones debido al sistema que utiliza Masegosa sin extremos, colocó el esférico con mimo y, por un segundo, dejó enmudecido a Chapín. Un balón que parecía que iba a acabar junto al Kolectivo Sur, terminó entrando por la escuadra, haciendo una parábola espectacular.

Minuto 93 de partido, ejecución preciosa con el empeine y gol que otorgaba mucho más que tres puntos. Un emocionado Heredia corría hacia el Fondo Sur para celebrar dicho golazo, siendo consciente de la importancia del tanto. Sus compañeros, algunos con el banquillo y otros con el propio Heredia, celebraban el gol como si les fuera la vida en ello. No era para menos tras pasar una semana un tanto combulsa.

Finalmente, el fútbol fue justo en Chapín y supo premiar el esfuerzo y las ocasiones del Xerez Deportivo FC ante un Écija que desde el minuto 60 permaneció impasible ante las acometidas de su rival. Una victoria que deja al Xerez DFC a tres puntos de los play-offs de ascenso y que poco van a poder saborear porque desde mañana lunes deberán preparar el primer encuentro de la segunda vuelta ante el Sevilla C que se disputará el próximo jueves 20 de diciembre.

Ficha técnica:

Xerez Deportivo FC: Juan Flere, Padilla (Regino 90'), Adri Rodríguez, Rojas, Marcelo, Jorge Herrero (Heredia 63'), Rodri, Colorado (Tamayo 78'), Adrián Gallardo, Jojo y Casares.

Écija Balompié: Fernando, Sedeño, Ocaña, Manu Martínez, Marrufo, Borja García, Saam, Migue, Juan Delgado (Joselu 74'), Isuardi (Yepes 87') y Luisito (Santi Luque 65').

Goles: 1-0: Casares (11'); 1-1: Isuardi (38'); 2-1: Heredia (90').

Árbitros: Juan Francisco Ramos Ramos, Rafael Alba Jiménez y Marcos Aguilera Morales (Córdoba). Amonestó con cartulina amarilla a Adrián Gallardo y Juan Gómez por parte local y a Isuardi y Ocaña por parte visitante.

Incidencias: 20ª jornada del Grupo X de Tercera División disputada en el Estadio Municipal de Chapín ante 1621 espectadores y una recaudación de 1519 euros. Antes del inicio del partido, el presidente, Rafael Coca, hizo entrega a Álex Padilla de una camiseta conmemorativa por sus 150 partidos con la camiseta del Xerez Deportivo FC. El saque de honor corrió a cargo de los representantes de los Reyes Magos de Jerez.