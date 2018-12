Fomento avanza en el proyecto para la construcción del apeadero de autobuses

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras, se reunía con el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, para informarle sobre las condiciones técnicas y el estado en el que se encuentra el proyecto del apeadero del municipio. Acompañados por técnicos de ambas administraciones, Higueras ha informado de que la Consejería trabaja en la solicitud del Ayuntamiento de Jódar para incluir, dentro del programa de construcción de apeaderos de la Junta, su futura construcción.

Este proyecto supone mejorar la calidad de vida de los habitantes que residen en el municipio que, por otro lado, es el municipio más poblado de la comarca de Sierra Mágina y cabecera de la misma. En este contexto, José Manuel Higueras ha precisado que este tipo de iniciativas “lo único que pretenden es aproximar y facilitar el acceso de los ciudadanos al servicio de transporte de viajeros por carretera, recordando que es el único modo público que soporta el mayor número de los viajes, en especial en los ámbitos metropolitanos y en los trayectos interurbanos de medio recorrido, pero también es el único en condiciones de cubrir la totalidad de la provincia”.

Asimismo, destacaba el papel decisivo del transporte público por carretera como pieza clave en la política de mejora de la accesibilidad al territorio y de las conexiones entre municipios de una misma comarca o provincia, como es el caso de la Sierra de Mágina. En la reunión se ha consensuado la ubicación del lugar, en la urbanización del ‘Antiguo Tejar’, calle de nueva apertura, esquina con calle Málaga, así como el número de dársenas, dos, e infraestructuras asociadas que tendrá el futuro apeadero, sala de espera cerrada, servicios y cafetería, según explicaba el alcalde, "... Perfectamente comunicable con las otras paradas, a través del microbús urbano...".

“La prioridad del Gobierno andaluz es, en suma, garantizar una accesibilidad equitativa para toda la población jiennense poniendo especial énfasis en los servicios de transporte público de viajeros en las zonas rurales como la comarca de Mágina y con ello aseguramos una prestación a la que tienen derecho todos los vecinos que residen en el Parque Natural”, concluía Higueras.

Por su parte, el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, en declaraciones a Radio Jódar SER, explicaba el objetivo de estas reuniones, “… Yo estoy seriamente preocupado por el cambio de gobierno que, parece ser, se avecina… Eso a mí, como alcalde, me intranquiliza, no porque gobierne otro partido político distinto al mío, si no por las características de esos partidos que se apoyan en la ultra derecha, y que, en definitiva, no creen en los pueblos ni en las políticas sociales… Hay cuestiones que Jódar ya tenía habladas con la Junta de Andalucía, como es la remodelación de la Plaza de España, eso está hablado y escrito, hay otras cuestiones que están habladas, pero que no habían terminado de firmarse, como es el tema del apeadero, la rotonda de acceso al polígono industrial, que queríamos embellecerla y que también nos hace Obras Públicas, cuestiones comprometidas verbalmente, en las que se estaba trabajando… Lo que queremos en estos días es acelerar esos trabajos previos, y que quede firmado, para que en el caso de cambio de gobierno, tengan más difícil el negárselo a Jódar…”.

Residencia Mayores

Explicaba que en la misma situación se encuentra el proyecto de la Residencia de Mayores, en la que además confirmaba, definitivamente, el inicio del proceso de expropiación de los terrenos del antiguo Instituto de Formación Profesional, tras haberse roto las negociaciones con la Fundación Caja Granada de BANKIA, propietaria de los terrenos, “…Existe un compromiso de la Junta de Andalucía, para la construcción de una residencia de 120 plazas, la propia delegada lo manifestó en Jódar. Pero si nos encontramos, ahora, con la posibilidad de un cambio de gobierno, integrado por políticos que no creen en las políticas sociales, puede estar en riesgo ese proyecto. Por eso, estamos esas necesidades, esos compromisos, para que tengan difícil el negárnoslo… Estamos dando todos los paso necesarios, para que los compromisos verbales o lo que estaba en estudio, quede lo más amarrado posible… Hemos decidido que la residencia va en el antiguo instituto de Formación Profesional, porque así nos lo piden los vecinos, para mayor comodidad, para más proximidad… Este alcalde ya ha encargado, a los servicios municipales, el inicio del proceso de expropiación de los terrenos necesarios… Ya que no ha sido posible llegar a un acuerdo con la obra social de Caja Granada (BANKIA)… Había una serie de requisitos y exigencias que no vemos factibles. Si bien, este alcalde no es amigo de las expropiaciones, no vamos a expropiarle a un vecino, vamos a expropiarle a una entidad, porque nos vemos obligados a ello, y para ello yo ya he emitido la providencia correspondiente, las instrucciones a los servicios municipales, para que inicien el expediente y poder llevarlo a pleno en las próximas semanas… E igualmente la consignación presupuestaria necesaria, para esa expropiación, ya va incluida en el presupuesto para 2.019… Nosotros ofertamos el cambio de ese suelo por otros, propiedad municipal… Solo querían ceder parte del suelo y que se les recalificarse el resto, cuestiones que eran perjudiciales, no interesantes para el interés general de nuestros vecinos y vecinas… Ese es un terreno de carácter dotacional, que progresivamente puede estar a disposición de nuestro pueblo…”.

El alcalde insistía, en la incertidumbre, y hasta pavor, que le provoca el futuro gobierno de la Junta de Andalucía, “… A mí me produce pavor, pensar en la realidad de un tripartito en el que entra VOX, y no solo que entre VOX, ya tenemos al PP y a Ciudadanos compitiendo a ver quién parece más de derechas… Se está hablando ya de la pérdida de derechos sociales, de pérdida de autonomía de nuestra región, se sabe lo que el PP hace con la Ley de Dependencia… Si el PP, donde ha gobernado, privatizaba hospitales, ¿Qué va a hacer con las Residencias?, ¿Qué va a suceder con nuestra residencia?, ¿Qué va a hacer el PP con la Ley de Dependencia?... Esto introduce un grado de incertidumbre, para mí, enorme… Por eso, en estos días, no vivo para otra cosa, para intentar que todas estas cuestiones queden atadas y si quieren quitárselas, no ya solo a Jódar, si quieren quitárselas a Andalucía, estar en situación fuerte, de papeles firmados, escritos y de defender lo nuestro…”.