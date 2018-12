El PSOE pone en marcha la maquinaria electoral para la Comunidad sin candidato en la capital

Madrid sigue sin candidato para el Ayuntamiento de la capital a menos de cinco meses para las elecciones. Los socialistas madrileños ya han comenzado a hacer campaña y han presentado en Alcorcón a los que defenderán las siglas del partido en las localidades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dicho que el comité regional del partido ha sido aprobado de forma casi unánime por la gestión de la ejecutiva y que de él "sale un PSOE más unido que nunca" para afrontar el compromiso de las elecciones en ayuntamientos, en la Comunidad y en las europeas. Franco ha agradecido el apoyo de la militancia y ha destacado "el compromiso de los socialistas asumido hoy de cara al futuro electoral inmediato".

"Del comité sale un PSOE más unido que nunca, con el que vamos a encarar elecciones; solo nos preocupa buscar soluciones para los problemas de los ciudadanos y a eso dedicará sus mejores energías el Partido Socialista de Madrid", ha dicho Franco, quien ha destacado cómo el "magnífico" candidato al partido a la Presidencia del Gobierno regional, Ángel Gabilondo, fue elegido en un procedimiento democrático de primarias.

Gabilondo ha señalado que los socialistas madrileños "no proponen su identidad contra ninguna otra", ya que creen en "defender el interés nacional desde la particularidad de nuestra autonomía madrileña", y ha defendido las particularidades de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho aludiendo al Artículo 1 del Estatuto de Autonomía, que ha leído como un ejemplo de que desde Madrid "nunca se habla de la identidad", se habla de que "tenemos peculiares características sociales, económicas y culturales", pero -ha insistido- "desde el interés nacional".

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid ha subrayado que hay que trabajar con argumentos de este tipo "si queremos dar respuesta a algunas proclamas", haciéndolo "lejos de todos los extremismos, ya que "tarde o temprano traen involución, retrocesos en los consensos".

Además, en este acto también se han tratado los resultados de las elecciones en Andalucía y, concretamente, la irrupción en el Parlamento de Vox. José Manuel Franco se ha mostrado convencido de que "la mejor manera de combatir a la extrema derecha es formulando propuestas concretas que mejoren la vida de los madrileños". Según el secretario general de PSOE en Madrid, se trata de "ofrecer propuestas a las personas que se sienten desesperadas o que no se sienten representadas por los políticos", y esas propuestas, dice, pasan por la agenda social del Gobierno de España.

Por su parte, Ángel Gabilondo ha explicado que ahora "ya no basta ganar para gobernar", y que tendrán que buscar alianzas para poder gobernar. "Es muy probable que no tengamos mayoría absoluta. No es seguro, pero podría pasar, tendremos que hablar con alguien, encontrar mimbres con otros", ha reiterado, insistiendo en la necesidad de "buscar lo que nos une cuando da ganas de buscar aquello que nos separa".

En el acto celebrado en Alcorcón han participado, entre otros, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la secretaria general de la Agrupación Socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, o el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.