Nueva Condomina celebra al fin un triunfo del Real Murcia

El Real Murcia ganó en Nueva Condomina. Y es noticia. Llevaba dos meses sin hacerlo y después de superar al colista Atlético Malagueño (2-0) con los goles de Manel y Miñano, novedades en el once, encadena dos triunfos consecutivos y se acerca a la zona de playoff. Recupera la normalidad la escuadra grana y el murcianismo comprueba como los nubarrones de los últimos meses, en lo institucional y en lo deportivo, comienzan a alejarse de Nueva Condomina.

Tardó unos minutos en hacerse valer el cuadro de Herrero, que fue cogiendo la iniciativa de forma paulatina. El exgrana Alberto López avisaba con un chut escorado que sacaba la zaga y después comenzaban las ocasiones locales. Alfaro ponía un buen centro, pero no llegaba Manel. El activo Julio Delgado lo intentaba desde fuera del área, pero su disparo se iba al palo y en el rebote Manel veía como Samu Casado desviaba el balón desde el suelo. Lo seguía intentando el Real Murcia, hasta que un centro con rosca de Nahuel fue rematado por Manel en el 39' para poner el 1-0 en el electrónico.

Buscaría el equipo de Herrero el segundo tanto para evitar sustos, casi llegaría en un córner en el que se complicaba Samu, después en una acción de Julio Delgado que abortaría un defensa. Cruz, que había entrado en la segunda mitad, chutaba desde fuera del área, pero el balón se iba desviado del marco de Mackay. No pasaba apuros el Real Murcia, y menos aún cuando el visitante Deco veía la segunda amarilla en el 66'. Con uno más y una ventaja quedaba de nuevo la duda de que en una acción aislada llegara el empate. No pasó porque Miñano firmó el 2-0 en el 80' tras una jugada que inicio Julio Delgado y dejó pasar Aquino para que el ex del Hércules sentenciara. Ya en los últimos compases, Víctor Curto, que volvía a jugar más de un mes después rozaba el tercero, pero atajaba Samu. Incluso Juanma, en un balón rebotado casi marca, aunque el balón se fue al travesaño. Ganó de nuevo el Real Murcia en casa, dos meses después, y los de Herrero siguen acercándose a la zona de playoff.

