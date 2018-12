Sin Owusu no hay paraíso

El Salamanca CF no logró pasar del empate a cero ante el Valladolid B en el Helmántico en un choque en el que no fue superior a su rival, y también volvió a demostrar las carencias de cara al gol de un equipo, eso sí, mermadísimo por las bajas y al que se le antojan vitales los fichajes de invierno, de haberlos (0-0).

En la primera parte los charros no intimidaron al Valladolid B. Fueron los pucelanos los que tuvieron tres buenas oportunidades para adelantarse en el marcador durante 45 minutos que, de nuevo, no pasarán a la historia ni del entretenimiento ni del buen fútbol en Salamanca.

La segunda parte comenzó con buenos minutos de dominio de posesión del Salamanca CF, aunque sin llegar a tener profundidad. Más peligro llevaba el Valladolid B, como por ejemplo en el minuto 56, con un remate de cabeza a la salida de un córner de El Hacem. Faltaba cierta fluidez, aunque Calero ponía algo más de pundonor por la banda diestra, e Indiano por el centro.

En el descanso, Moussa Cámara se quedó en el banquillo y entró en su lugar Héctor Gómez. Ya en el minuto 65, Indiano fue sustituido por Junior. Los de Calderón tuvieron su ocasión más clara en el minuto 66, con un remate de Fer Ruiz preciso que se marchó lamiendo el palo derecho de la meta pucelana.

El juego se detuvo en el minuto 70 de partido por posible lesión de Samu, el meta del Valladolid B que cayó mal en una acción de despeje. El Salamanca CF, como suele ser habitual, dominaba la posesión del esférico aunque sin hacerla efectiva creando peligro. La horizontalidad era la tónica en muchas jugadas blanquinegras, algunas de las que terminaban en centros por alto desde las bandas sin peligro. Precisamente uno de los jugadores más activos, Calero, fue sustituido por Pablo González, ambos tocados físicamente.

Tuvo una oportunidad clara Salisu. Por poco no llegó a un remate de cabeza tras un centro desde la banda izquierda que podía haber significado el primer gol. En los últimos diez minutos de choque empezaron a caer sobre el césped del Helmántico los jugadores pucelanos, jugadores que claramente se daban por conformes con el punto. En el 85 la grada reclamó penalti sobre Fer Ruiz tras una internada por la línea de fondo del área pucelana, aunque no hubo contacto entre el blanquinegro y el defensa visitante.

En el minuto 90, el Valladolid B tuvo una falta peligrosa a favor tras una entrada dura de Mena, que acabó en amarilla. La falta quedó en nada para tranquilidad de la afición, ya en medio de los cinco minutos de descuento. Ahí se cerró el choque.

No está Owusu, no hay gol, no hay alegría ni paraíso para el Salamanca CF.