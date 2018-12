El día en el que a Perfumerías Avenida no le salió nada

Avenida cayó con estrépito este domingo en el clásico del baloncesto español al sucumbir en la décima jornada del campeonato liguero ante Girona en un nefasto partido del que hay que aprender muchas cosas, seguro, pero que también habrá de olvidarse cuanto antes puesto que mañana lunes el equipo viaja hasta Grecia para jugar el martes ante Olympiacos. No salió nada en ningún momento, y las caras de las protagonistas eran de absoluta desazón. Lo peor es que Avenida se dejó ir en los últimos minutos, algo que nunca debe pasar. Gran partido de Girona, que batió sin contemplaciones al equipo charro. (79-53)



Costó muchísimo desde el inicio como podía preverse tras el desgaste físico del partido del miércoles ante el Kursk. Las charras, como ya ocurrió en la última salida del conjunto frente al Bembibre, no desplegaron una buena defensa en los primeros compases del partido. Pero a los problemas a la hora de impedir que Girona tirara a canasta se sumaban la ristra de balones perdidos en ataque, una sangría en un mal primer parcial, sin paliativos.

Con el parcial de 12-4 Lino López pidió tiempo muerto para frenar el buen arranque local, aunque no solo no hubo remedio, sino que fue a peor. Ninguna jugadora conseguía dar un buen pase o un tiro certero a canasta; más bien era lo contrario hasta que Erika de Souza puso el 24-9 en el marcador, en los últimos segundos del primer cuarto. A Girona no solo le salían las cosa fruto de su fuerte defensa, sino que además conseguía anotar con fluidez de tres. Al final del primer parcial, Girona ganaba de 18 puntos a las charras.

El segundo cuarto empezó de manera distinta. La reacción de Avenida llegó de la mano del poderío bajo aro de Erika de Souza y una mejor defensa del equipo azulón, también con la ayuda de Putnina, colaborando con tres puntos. Las charras bajaron la diferencia a los once puntos (29-18), lo que oblligó a Eric Suris a pedir tiempo muerto.

Sin embargo, la reacción charra fue un espejismo. Durante el resto del segundo cuarto, en el que Lino López aprovechó por dar entrada en pista a más jugadoras, para repartir rotación, Girona siguió a lo suyo, machacando a Avenida desde todos los ángulos. No en vano, las catalanas son el equipo que más puntos anota en la liga. La diferencia se estiró hasta los 20 puntos, con un 42-22 en contra de las salmantinas. Hampton y Nadia Colhado eran las jugadoras que más daño hacían a Perfumerías Avenida de cara a la anotación.

Si había alguna esperanza de que cambiara el partido en el tercer cuarto no fue así. Avenida se encaminaba a su primera derrota en la Liga Femenina en un desastroso partido en el que no salió nada. La expresión de 'un mal día' tuvo su máxima ejemplificación en este partido. Ningún pase era bueno, el equipo no defendía de manera óptima y, para completar el mal partido, las colegiadas del encuentro se inventaron una serie de faltas en ataque contra las charras que lastraban las opciones de que Avenida recortara distancia. Un 50-28 a cuatro minutos del último cuarto lo decía todo. Lino se llevó una técnica por protestar las decisiones de los colegiados.

Suris paró el partido tras un exiguo parcial de 0-4 en contra. Un técnico, el de Girona, al que por lo general se le resistía Avenida en cada partido y que, este domingo, veía cómo la victoria se acercaba a su granero. Así continuó el partido, con el resultado al final del tercer parcial de 57-38.

Los últimos diez minutos fueron de suplicio total para Perfumerías Avenida. Siguió la tónica infausta, y las charras solo pensaban en una cosa: irse a dormir. Al final del partido, 79-53.