Abel Losada: "Feijóo viene a Vigo solo para insultar al alcalde"

El diputado socialista y secretario general del PSOE en Vigo, Abel Losada, lamentó este domingo, que "unha vez máis, a posición do presidente da Xunta de Galicia e dos seus colaboradores do PP, que veñen a cidade de Vigo exclusivamente a insultar ao alcalde e a cuestionar a actividade económica, social e política da cidade" tras las palabras del presidente del PP en la cena de Navdad del partido en Vigo.

Loasada destacó que "se teñen tanto interese en saber o que acontece na cidade de Vigo o que tería que facer o señor Feijóo, que vive na Coruña, e preguntarle aos milleiros dos cidadáns coruñeses que nos visitan. Ou mesmo á señora Ana Pastor e ao señor Rueda, que viven en Pontetevedra", explicó Losada. "Pódenlle preguntar aos milleiros de pontevedreses cal é a valoración que fan desta cidade... E exactamente igual ao cuestionado conselleiro de Sanidade, o señor Vázquez Almuíña, que pode preguntar tamén aos seus conveciños de Baiona que veñen masivamente a Vigo, cal é a valoración". "Neste momento docenas de miles de cidadáns visitan e disfrutan da Navidade en Vigo" concluyó.

El secretario xeral insistió en que "deberían sair á rua na cidade e abandonar os bunkers nos que se reúnen cada vez que veñen a Vigo. Preguntarlle aos cidadáns pola cidade e tamén pola situación do sistema sanitario, cuestión da súa competencia e no que, lamentablemente , a pesar do esforzo dos profesionais, cae a pedazos" .

En esta línea, Abel Losada indicó que "xa está ben de vir a esta cidade a insultar aos seus responsables políticos e ao conxunto dos cidadás de Vigo. Non é así como se coopera e como se constrúe. O único que se fai así é o que fai ben o PP, que é crispar e agocharse en lugares pechados" y prosiguió asegurando que "como vigués sinto vergoña allea ante o feito de que Elena Muñoz se prestara a que o PP presentara en A Coruña a súa candidata á Alcaldía de Vigo"

Losada incidió en que "cando Feijóo ven a esta cidade minte reiteradamente. Minte cando asegura que todas as grandes obras que hai na cidade son da Xunta de Galicia. Feijóo non quere a Vigo e por iso non atende a esta cidade; oculta que rebentou a área metropolitana de Vigo, que intentou pechar o aeroporto de Vigo, que nos quitou a caixa de aforros, que quixo deixarnos sen auga ou que fixo un hospital privado -o Álvaro Cunqueiro- no que nos cobran por aparcar. Oculta tamén a desatención en xeral da sanidade viguesa, demostrada coa recente dimisión dos xefes de servizo dos centros de saúde, unha situación inédita e sen precedentes neste territorio".

"O presidente da Xunta fala da inversión da Xunta na depuradora pero minte porque sabe que esta infraestrutura está pagada desde o Goberno de España e o Concello de Vigo. É un presidente que se dedica a calumniar e criticar a Vigo, como as críticas que escoitamos polas luces de Nadal, un investimento cuxa rendabilidade é incuestionable. Oculta tamén que intentou paralizar a candidatura das Illas Cíes, Patrimonio da Humanidade, intentou parar a Biblioteca do Estado en Vigo... a lista de afrentas de Feijóo con esta cidade é interminable".