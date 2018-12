El CB Zamora cae ante Estela y le cede el liderato

El CB Zamora Aquimisa Queso Zamorano ha caído en Santander ante Estela Cantabria (63-47), al que le cede el liderato, en una mañana de domingo en la que el punto de mira de los de Saulo Hernández estuvo absolutamente descentrado: un 25 por ciento en tiros de campo les condenó a la derrota. Curiosamente, por el mismo resultado con el que cayó el Zamarat el sábado en Valencia.

Un equipo que roza o supera de forma habitual los 80-90 puntos se quedó en 47. Así puede resumirse la derrota ante Estela, en una mañana en la que Iza, máximo anotador, se quedó en 10 puntos, en que Libroia, segundo con 9, hizo 7 de tiros libres, con solo 1 lanzamiento logrado en 8 intentos, o Sango Niang encestó uno de doce intentos.

Al menos, se logró que el rival no se escapara hasta el último cuarto. Al descanso se llegó con un 34-24 que no parecía insalvable, pero que ya delataba que no era el día a la hora de anotar. Incluso en el tercer cuarto, pese a lograr solo 11 puntos, el marcador se ajustó: 41-35. Pero en el último cuarto, Estela dobló la anotación de los albiazules (22-11) para llegar a una victoria que pone a los cántabros al frente de la tabla, y con los dos partidos ganados ane los zamoranos.

El próximo compromiso para el CB Zamora será el sábado, 22, con la disputa de la Copa Leb Plata ante en Alicante ante Lucentum (líder del Grupo Este en la primera vuelta)