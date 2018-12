El Almería sigue atascado en casa

El Almería se atasca en casa ante un Lugo en inferioridad durante 55 minutos y con el árbitro como protagonista. Como si Fran y Monteagudo no tuvieran más que estudiado al rival, encima ninguno introdujo sorpresas en el once. Paradójicamente, en estos tiempos de complicadísimo pronóstico sobre las intenciones de cualquier entrenador esta vez no era tan difícil acertar. Y luego, en la práctica, quedó patente que los dos entrenadores habían diseñado una partida de ajedrez sin la más mínima concesión. Las hostilidades ofensivas las rompió Juan Carlos con una zapatazo impresionante desde fuera del área, tras jugada personal que besó la es cuadra e hizo subir el 1-0 al marcador.Rioja perdió una gran oportunidadpara poner tierra de por medio pero prefirió regalarle la pelota al meta rival que cedérsela a Álvaro que estaba desmarcado. En la continuación René tiene que desviar al palo un disparo raso de Escriche. La alegría en bando local duró bien poco, sólo 11 minutos, los que tardó Soto Grado en castigar con penalti a los almerienses y a Eteki con amarilla. Lo trasformó Herrera engañando a René.

Tras el gol el Lugo controló el juego, pero sin llevar peligro, salvo en una acción de Campabadal que tuvo que salvar Owona con el jugador lucense en fuera de juego, no castigado. A balón parado Saveljich obligó a intervenir al meta Juan Carlos en dos ocasiones y en el minuto 35 el Lugo se quedaba en inferioridad por doble amarilla a Luis Ruiz.

Polémico final

Una vez más el Almería no supo gestionar adecuadamente su superioridad. Desde la vuelta a las hostilidades el cuadro local puso cerco a la meta visitante, pero la falta de remate ya conocida del cuadro almeriense, la lentitud en la concepción del juego, el ensanchar el campo y el estar cojo por la banda izquierda, hicieron que hasta once saques de esquina se fueran al limbo y que los mejores remates llevaran el sello de Saveljich, que estrelló una pelota en la escuadra.

La entrada de Chema por Eteki aportó poco y algo más la de Narváez por Romera, pero fue insuficiente.

Demasiado tarde, en el minuto 84 de partido, el técnico local dio entrada a Sekou por un desaparecido Álvaro Giménez. El delantero senegalés Sekou convirtió en protagonista junto a Soto Grado ya que fue derribado por Josete dentro del área. El árbitro toledano no fue valiente y no lo castigó. El defensor provocó al delantero local y éste le propinó un leve cabezazo que le supuso la roja directa. Soto Grado culminó su nefasta actuación descontando sólo 4 minutos.