Fran: "¿El árbitro?, aquí fallamos todos"

El Almería reclamó penalti a Sekou Gassama casi en la prolongación, pero Soto Grado no decretó la falta e instantes después era expulsado el delantero rojiblanco por una acción sobre el defensa rival. Fran Fernández no quiso hacer sangre del posible error del árbitro y le deseó mucha suerte para el resto de la competición. “No me gusta hablar demasiado. Todos cometemos errores, y creo que pudo equivocarse, igual que nosotros. Le deseo toda la suerte”. Alfonso García, presidente rojiblanco, presenció la rueda de prensa del míster, que también dejó un mensaje para Sekou: “Tiene ímpetu, carácter, y lo veníamos trabajando, pero ha caído en la trampa y la expulsión es merecida. Aprenderá, seguro”.

Dominio

Lamentó Fran la falta de puntería en los metros finales. El Lugo dio un paso atrás al estar con uno menos, pero la pelota no quiso entrar en la meta de Juan Carlos: “Lo intentamos en todo momento, con dominio, llegadas, 19 disparos a puerta... Es una lástima porque éramos merecedores de la victoria”. El Almería lo hizo todo, porque cuando mejor estaba el encuentro, una falta innecesaria costó el penalti y a raíz del mismo el tanto de Cristian Herrera. En este apartado, el técnico sí vio algunos fallos importantes en el equipo: “Nos faltó acierto, porque ocasiones hubo bastantes. Hemos cometido faltas innecesarias y en una de ellas nos llegó el penalti”.

Oportunidad

Se mantienen las diferencias con la zona de descenso, si bien Fran Fernández esperaba dar un paso al frente y acercarse mucho más a la zona de privilegio: “Siempre competimos y damos todo. La victoria estuvo cerca y la clasificación muestra de lo que es capaz cada uno. De momento no nos llega para estar más arriba”. Última cita del año en Elche.