Un manifiesto para "no mirar hacia otro lado" en casos como el pesquero de Santa Pola

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra este martes, más de treinta entidades sociales se han concentrado en Alicante para presentar un manifiesto en el que exigen a los gobernantes que cumplan la legislación internacional y respeten los Derechos Humanos.

También piden que se acabe con la situación de las personas retenidas en los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, y hacen un llamamiento a la sociedad para “evitar los prejuicios y las etiquetas” con las que habitualmente se identifica a las personas migrantes.

A esta declaración se han adherido, además de entidades sociales y ONGs como la Red de Migrantes de la Diócesis o Cáritas, sindicatos y partidos políticos: Esquerra Unida, Compromís y Podemos, pero no el PSOE, ya que la declaración incluye una “leva crítica” a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en el caso del Nuestra Señora de Loreto, el pesquero de Santa Pola que rescató a inmigrantes en Libia y no pudo atracar en ningún puerto español.

Cree Manolo Copé, uno de los portavoces del manifiesto, que “los socialistas no se habrán sentido cómodos con esta alusión” y por eso no se han adherido al manifiesto, pero "había que incluirla" porque no se puede "mirar hacia otro lado" cuando suceden este tipo de situaciones.