Ineca pide que se apueste por el Distrito Digital para salir del estancamiento

La provincia de Alicante se estanca en lo económico y "navega por inercia" más que por "estrategia". Es la conclusión del informe del tercer trimestre del año realizado por Ineca. El lobby económico de la provincia pide al sector público y al privado trabajar de "forma conjunta" en la revisión de la estrategia empresarial que pasaría por más inversión para I+D+I. Piden además potenciar el Distrito Digital como "nuevo activo socioeconómico".

Los indicadores en industria y agricultura son positivos, crecen y no despegan las exportaciones. Otro sector clave es el de la construcción, que se ha estancado. En el tercer trimestre de este año los visados para obra nueva han sido un 2,3 % menos que en el mismo periodo del año pasado. Se mantiene el buen ritmo de la venta de casas a extranjeros residentes, que sube algo más del 11 %

Y preocupa especialmente el turismo. Los extranjeros regresan a mercados como el turco y los nacionales tampoco se consiguen fidelizar. Aquí, hay que mejorar la oferta complementaria, porque los turistas acortan también sus pernoctaciones, un 4 % los internacionales (un 1,8 % en el acumulado del año).

Por eso y vistas así las cosas, desde Ineca, su presidente Rafael Ballester, aboga por buscar fórmulas complementarias al I+D+I y eso pasa por consolidar el Distrito Digital como "nuevo agente que interactúe" con todos los sectores económicos de la provincia.

Se reducen también los pasajeros en el aeropuerto Alicante-Elche por segunda vez desde el año 2000, un 2 %

En positivo, crece la creación de sociedades mercantiles, un 1,7 % en el acumulado del año frente a la disminución de un 0,5 % de España. Y nacen con mayor capital social y más grandes, con más empleados.

En lo social, el paro sigue descendiendo. Lo ha hecho en el tercer trimestre un 8,6 % aunque a menor ritmo que el año pasado. Y septiembre ha cerrado con casi 8.000 afiliados menos a la Seguridad Social. E Ineca aboga por un incremento en los sueldos a pesar del aumento del 1,9 % registrado, sobre todo ante el aumento del IPC del 2,5. Para ello, las empresas deben ser más productivas, recomienda.

En el bloque de finanzas, la provincia no consigue atraer más depósitos a pesar de la instalación del Sabadell en Alicante. Y, sobre el efecto del Brexit en la provincia, desde Ineca mantienen que va a ser una de las más perjudicadas. Por la repercusión sobre el turismo, sobre todo y no tanto en la compra de vivienda. Mantiene Francisco Llopis, director de Estudios, que el turista británico "no va a dejar de venir, pero gastará menos dinero con la devaluación de la moneda".