El conseller Soler garantiza la mejora del contrato "en defensa del interés público"

Tras las dudas expresadas por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ante el nuevo contrato de la Vuelta al Mundo a Vela, cuya aprobación está pendiente de estudio y aprobación, tanto el conseller de Hacienda, Vicent Soler, como la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), han lanzado un mensaje de tranquilidad tras la reunión de la Junta de Gobierno del Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017, celebrada este lunes.

Soler ha explicado que se ha aprovechado el cambio de empresa, -una vez que Volvo ya no será el principal dueño- "para mejorar las condiciones del contrato, en defensa de los intereses públicos", ha dicho, y de forma que Alicante "pueda ganar en protagonismo". El conseller ha hecho hincapié en que los encargados de la organización, en cualquier caso, seguirán siendo quienes antes lo gestionaban, y que esta experiencia garantiza la viabilidad del proyecto.

Del mismo modo, Antonio Rodes, director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, abunda en que los intereses públicos están protegidos, y en que las nuevas condiciones de la novación del contrato, no restarán implicación de la Generalitat: si bajara el impacto económico, bajará también el canon, ha apuntado Rodes.

Añade que la doble garantía "se ha anulado en este nuevo contrato" y que el aval que al principio era de 10 millones de euros y que luego se rebajó a 9, "en la próxima edición se baja en siete".

También el alcalde, Luis Barcala, agradece la contundencia de Soler, a la hora de garantizar el evento. Confía en que la Generalitat muestre la misma responsabilidad y riesgo que hasta ahora, para la próxima salida, prevista para 2021, y que se disipe cualquier duda que se haya podido plantear al respecto. Y es que el grupo popular del Ayuntamiento llevará al próximo pleno municipal una declaración institucional para instar al Consell a "garantizar con urgencia la continuidad en Alicante como puerto de salida de las futuras ediciones".

Aseguran que el pasado viernes, el Consell debía haber aprobado el nuevo contrato y que se ha paralizado por las discrepancias entre PSOE y Compromís, y por ello, piden que se apruebe en su próxima reunión los acuerdos oportunos para asegurar que la regata parta de la ciudad.

Reproches de la Sindicatura de Cuentas

Por cierto, se ha entregado en les Corts el informe de fiscalización del Consorcio, que ha publicado en su web la Sindicatura de Comptes y que recoge conclusiones preocupantes. Entre ellas, que el Consorcio no ha elaborado en ningún año los presupuestos ni las cuentas anuales que se contemplan en sus estatutos.

Tampoco ha cumplido con su obligación legal de rendir cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención General de la Generalitat. "Ello implica que su actividad económico-financiera queda al margen del control interno que realiza Intervención sobre las fundaciones integrantes del sector público valenciano, y también del control externo que compete a la Sindicatura de Comptes sobre dichas entidades", recoge este informe.

Tampoco está sometida a la normativa de contratación pública. "No hay transparencia sobre la actividad que realiza el Consorcio en relación con el evento de la salida desde Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela, en sus tres ediciones de 2011, 2014 y 2017". Además, al hecho de que el Consorcio no rinda cuentas anuales, se añade el de que no ofrece información sobre su existencia ni sus actividades en una página web.