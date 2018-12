Portillo: "No me he encontrado solo tras la marcha de Quique Hernández"

Escucha el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

El director deportivo del Hércules analizó la actualidad del club. Confesó que la entidad está muy atenta al mercado invernal, no se mojó a la hora de decantarse por Emaná o Carlos Fernández y tiene claro que es necesario nombrar a un presidente.

Además, Portillo fue sincero: "no me he encontrado solo tras la marcha de Quique Hernández". Te invitamos a que escuches la entrevista a Javier Portillo. Hay más titulares y opiniones del exjugador blanquiazul.

Javier Portillo, en la tertulia del restaurante El Sorell / Pedro Vera

En la última tertulia del 2018, realizada desde el restaurante El Sorell, participaron, además de Javier Portillo, Marcos, exjugador del Hércules en los años 70, Noé Pamarot, exjugador blanquiazul, Pérez Gallego, exarbitro, Vicente Cutanda, agente FIFA, Oscar Manteca, periodista, Juan Antonio García y Pedro Vera.