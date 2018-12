El invierno será húmedo con temperaturas impredecibles

El invierno que comienza a las once y 23 minutos de la noche de este próximo viernes 21 de diciembre se espera húmedo pero no hay predicción en cuanto a las temperaturas, según el avance facilitado por el delegado en Asturias de la Agencia Estatal de Meteorología, Angel Gómez. Según el delegado, las estadísticas elaboradas por la Agencia dejan abiertas todas las posibilidades, al existir la misma probabilidad de que sea normal, frío o cálido (33%).

Las Navidades y el Año Nuevo discurrirán dentro de la normalidad, incluso con temperaturas más cálidas, si bien un frente frío provocará esta semana lluvias y bajada de temperaturas. Además, el delegado de la AEMET considera “improbable” que el súbito calentamiento de la estratosfera anunciado para fin de año afecte a Asturias o que lo haga de manera sensible. Según Angel Gómez, “esos calentamientos suelen ocurrir más avanzado el invierno y no al principio y además no se presentaría tan fuerte como el de febrero del año pasado”.

En cuanto al otoño a punto de finalizar, el delegado de la Agencia de Meteorología, lo ha calificado de “cálido, muy soleado y con precipitaciones normales”. El episodio atípico se registró el 28 de octubre con la irrupción de una masa de aire procedente del Ártico que provocó copiosas nevadas y un desplome de las temperaturas. Por el contrario, la llegada de los restos del huracán Leslie, elevaron el 13 de octubre las temperaturas hasta los treinta grados en muchas localidades de Asturias.