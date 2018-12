Empleo. Preocupa más la calidad que la cantidad

La calidad del empleo ya es la primera preocupación de los vascos. Más que la cantidad, que el paro. Dadas las condiciones de los nuevos empleos se veía venir la conclusión del Deustobarómetro. En noviembre, el 40 por ciento de los contratos firmados en Euskadi fue temporal, en su mayoría involuntarios; el 92%, temporales; y los pocos indefinidos no tienen solidez (si la tuvieran, dice Lanbide, en cuatro años se habrían acabado los 200.000 temporales y no ha pasado).

La nueva realidad de los trabajadores pobres cuestiona el credo de que la mejor política social es el empleo y nos interpela sobre cómo ayudar a los más afectados por esta situación: las nuevas generaciones. Sin acceso a vivienda, sin posibilidades de emancipación, de plantearse una familia...La negociación pesupuestaria, la izquierda, se han centrado en los mayores, cuando la pobreza crece mucho más entre los jóvenes. No se trata de alimentar un choque generacional; las dos preocupaciones no son excluyentes. Solo que los jóvenes son los menos conscientes de su situación (segun el Deustobarómetro) y no se quejan. Pero esto cambiará. Lo veremos.