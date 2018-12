Fin a la racha de victorias, pero con la moral reforzada

El Cádiz no pudo lograr la octava victoria de forma consecutiva en Málaga. El equipo de Cervera perdió 1--0 frente al Málaga en un partido donde los amarillos tuvieron opciones de conseguir algo más. No en vano, con empate en el marcador el colegiado no señaló un claro penalti por mano del defensa local que podría haber dejado al equipo de Muñiz con un jugador menos. El colegiado pidió perdón a los amarillos tal y como confesaba Cifuentes al término del partido: "Nos pide perdón porque nos las ve, pero nos fastidia que no la haya visto ninguno de los cuatro árbitros porque ha sido muy claro”.

Más allá de la actuación arbitral, el Cádiz se comportó como un equipo serio y sólido, por lo que la derrota no se le menoscaba la moral, ni mucho menos. La jornada deja al Cádiz en la misma posición en la tabla clasificatoria, en puestos de playoff de ascenso pero empatado con Osasuna, que será el primer rival del equipo amarillo en la entrada del nuevo año.

El Cádiz cerrará 2018 en Carranza frente a otro gallito de la categoría, el Deportivo de La Coruña. Será a las 20:45 y el estadio gaditano presentará un gran ambiente. Para ello el club cadista ha puesto una promoción para abonados de 1000 entradas a un precio de cinco euros.