'El Libi': "El Falla es frío, parece la consulta de un podólogo"

Emilio Gutierrez Cruz. Carnavalescamente conocido como 'El Libi'. Carnavalero premiado en todas las modalidades del carnaval, cuartetos, coros, comparsas y chirigotas, pero sin duda se queda con una modalidad: El cuarteto.

'El Libi' pasó por los micrófonos de Radio Cádiz para valorar en SERxCuatro el actual estado del concurso y su trayectoria carnavalesca. Sobre el ambiente del teatro y del concurso dijo que "ahora no causa respeto ir. Es frio por dentro. Ahora vas solo, no hay nadie parece la consulta de un podólogo".

Valoró la modalidad de comparas y no se mordió la lengua. "No me pueden decir que Martínez Ares va a gustar dentro de 5 años. O gusta en el momento o nada. Martínez Ares es un fenómeno pero no creo que este haciendo su comparsa a su gusto, al que desearía o al que estamos acostumbrados, el Martínez Ares cañero, lo mismo pasó a Juan Carlos en su día".

Sobre las chirigotas y cuartetos dijo que "el humor está cogido con pinza ahora. Hay que andar con cuidado. Ahora con internet te lo queman todo.. antes había un carnaval con la censura y esto se hacía... Con el paso que vamos me parece a mí que vamos a tener que esquivar la censura, esperemos que no".

Con su particular forma de explicar las cosas, 'El Libi' comparó el carnaval de antes y el de ahora. "Los chavales que escriben ahora están más preparados que los de antes. Le tengo mucho respeto a los antiguos. Ahora el concurso es más ticket- entrada que concurso. El Falla es una epilady hay muchos niños bonitos. Todo el mundo peinado, nadie está despeinado, no hay nadie con poca vergüenza".

"Ahora sales un año en juveniles te llevas el primero y ya quieres ganar al año siguiente en adultos", dice sobre la cantera del carnaval. También habló del ambiente previo a las actuaciones, algo que para él también cambió. "Nunca he ido con un Puleva cantar al Falla. Ahora se va con agua parecen buzos. Yo iba cargadísimo, pero controlaba, consideraba que el público era como el que va a Irak. Entonces existía la barra".

Por último, también habló del carnaval callejero y destacó la figura de Paco Gómez y dijo que "el concurso de romanceros se está poniendo igual que el Falla. La gente quiere ganar. Terminarán igual que el Falla, con broncas".