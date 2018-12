Golpe Maestro: La crónica de la crisis de 2008 por Vetusta Morla

Va terminando el año 2018 y ya todos los expertos coinciden en dar por finalizada la crisis económica que comenzó diez años atrás, en 2008. Aunque ha quedado mucha gente colgada y muchas personas no se han recuperado ni se recuperarán, todos los indicadores económicos dicen que aquella crisis ya pasó. Se vuelve a crecer, ha vuelto el empleo (aunque no el buen empleo) y la economía se ha restablecido, o eso dicen. La crisis ya es historia, y como toda historia que se precie, tiene también ya su canción que la explique. Hoy en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN hemos encontrado un tema de un gran grupo indie, Vetusta Morla, que la resume a la perfección.

En 2014 publicaron su cuarto álbum, “La deriva”, que contenía este tema, “Golpe maestro”, en el que en mitad de la crisis y en su punto álgido hacen una inteligente descripción de lo sucedido en aquellos años. Desde 2008 se había hundido la economía mundial y en países como España el golpe fue brutal. Se destruyeron millones de puestos de trabajo, mucha gente quedó en la cuneta tras el cierre de miles de empresas y la vida se oscureció para muchas familias. Fue un tiempo duro, con ruinas, bancarrotas y desahucios que afectaron a la parte más débil de la población. Sobre todo, la gente joven, que fue expulsada del mercado de trabajo, que pasó a engrosar las listas del paro durante muchos años y no pudo crecer ni emanciparse como lo habían hecho las generaciones anteriores. Lo que empezó poco a poco en 2008 cristalizó en España el 15 de mayo de 2011 con la esperada revolución de los indignados. Dieron la vuelta al mundo las imágenes de la Puerta del Sol llena de tiendas de campaña de manifestantes que protestaban por la situación, y que no se fueron de allí en un mes ante la inoperancia del gobierno. Todo ello derivó también en una crisis política de la que no nos hemos repuesto. El viejo bipartidismo saltó por los aires, surgieron nuevos partidos políticos y en esas estamos todavía.

Y la canción que comentamos hoy definía todo aquello como un golpe maestro, un atraco perfecto. No es una crisis: es una estafa, decían las pancartas de los indignados de la Puerta del Sol en Madrid. Y Vetusta Morla busca culpables y describía lo que hicieron con la gente: “Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer”. Es cierto: ante aquella crisis, salvo los indignados, el resto de la población permaneció quieta, sin grandes disturbios sociales. Incluso el pueblo español entregó el poder a la derecha en las elecciones de 2011 y 2012, como castigo al gobierno socialista y en busca de otras soluciones. “No nos dejaron ni banderas que agitar”, “Fue un golpe maestro quitarnos la sed”. Y además, los enemigos, los que nos quitaron todo aquello, no tenían cara ni nombre y era difícil luchar contra ellos. De repente, el enemigo eran los mercados, la prima de riesgo, el FMI, Bruselas, los hombres de negro, la troika comunitaria, el Banco Mundial. Todos esos sujetos no se nombran en la canción, pero son los que cometieron el atraco perfecto, los que nos robaron las linternas y la lumbre en las cavernas, los que no nos dejaron mapas de la oscuridad, sin duda.

Al final de la canción surge, sin embargo, una esperanza. Los autores dicen que como esos seres tan malvados nos han dejado vivos, que nos queda garganta, puño y pies, que después de todo no fue un golpe maestro, porque dejaron un rastro, y que ya vuelve la sed. Yo quisiera creerlo, y de hecho lo creo en los días optimistas, aunque enciende uno el telediario y ve las nuevas voces que están surgiendo y entonces se vuelve uno pesimista. En cualquier caso, eso será otro escenario, y en espera de la próxima crisis, que ojalá tarde muchos años en volver, recordaremos la última con este “Golpe maestro” de los madrileños Vetusta Morla.