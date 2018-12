La Asociación Rascasa se concentrará para pedir "financiación coherente en los programas de lucha contra la pobreza"

El próximo jueves 20 de diciembre a las 11 de la mañana en la puerta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Avenida de la Fama de Murcia, la asociación cartagenera Rascasa con el objeto de reclamar un trato "más justo y coherente para las entidades que desempeñan actuación en el marco de la pobreza". Rascasa actúa en las zonas más deprimidas de Cartagena, como son los barrios de Los Mateos, Lo Campano y Santa Lucía.

Denuncian las condiciones en las que prestan muchos de los programas para los colectivos en riesgo de exclusión social. En la mayoría de las ocasiones, indican, se ven obligados a empezarlos sin tener una concesión clara y con unas exigencias de financiación que les lleva a cobrarla una vez que el programa ha terminado.

Como ejemplo, ponen el Programa de Empleabilidad del IMAS. Su objetivo es mejorar las posibilidades de obtener un empleo para colectivo vulnerables, obteniendo buenos resultados. Comenzó en el mes de junio y a día de hoy "no se ha recibido ninguna cantidad por el mismo. Es "probable", indican, que se cobre antes de fin de año, pero no les parece "digno ni coherente que esta situación se perpetúe y tengamos que esperar hasta el final para hacerlo". De hecho, aunque tienen la palabra de los técnicos de la Consejería, las ayudas no se han adjudicado, por lo que van "a ciegas" y podrían no cobrar nada

Por ello piden "el pago inmeditado del programa de empleabilidad del IMAS y una financiación coherente de los programas de lucha contra la pobreza", que en esta Región, indican "tiene unos índices muy elevados".

Esto hace que las condiciones laborales de los y las profesionales que trabajan en ellos sean inestables y precarias. En su caso llevan desde el mes de agosto sin poder pagar la totalidad de las nóminas. Obviamente, indican, "cuando una trabajador o trabajadora lleva varios meses en estas condiciones no puede contribuir a la digna incorporación social" de la persona que participa en el programa, ya que su situación se asemeja peligrosamente a la de ella", empujando también a la asociación a una complicada gestión, con continuos sobrecostes y sobresaltos, a causa de préstamos que tienen que pedir.