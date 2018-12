Carlos Fabra: "El fabrismo es una forma de gobernar que gusta y gana elecciones"

El ex presidente de la Diputación de Castellón, del Partido Popular, Carlos Fabra, asegura en su libro al que ha tenido acceso Radio Castellón que su sucesor, Javier Moliner, se ha cargado al PP, después de iniciar “una masacre intencionada para borrar de las listas municipales y autonómicas a los fabristas”. Fabra asegura que el fabrismo “es una forma de hacer política que gusta en Castellón porque consigue resultados para la provincia y que cuando dejas de hacer esa política pierdes elecciones, como le ha pasado al PP”.

El ex líder popular fue condenado a 4 años de prisión por defraudar 700.000 euros a Hacienda. Según afirma en su libro hay “docenas de personas libres por las calles sin que nadie les lleve a la cárcel” por estos hechos. Fabra asegura que su familia ha presentado “un recurso ante los Tribunales europeos, porque entiende que en su caso existe una discriminación en los criterios de valoración de la justicia española”. Afirma que no entró en la cárcel por delitos fiscales, sino porque hubo “una cacería en su contra”. Y que no cree que por un “error fiscal” uno deba entrar en la cárcel.

Fabra presentará su autobiografía el próximo viernes, a la que ha tenido acceso Radio Castellón. En ella ofrece calificativos a otros de sus sucesores en el PP. Al presidente provincial, Miguel Barrachina, lo califica de "soplagaitas" y "trepa". Al ex president de la Generalitat, Alberto Fabra, de "traidor".

Javier Moliner, es un “gran líder de cartón piedra”, y que ha pretendido “borrar los 20 años anteriores de un plumazo”. “Seguro que es una de las razones por las que se va de forma precipitada, aunque seguro que intentará cobrarse favores, porque no sabe hacer otra cosa”. Estas son algunas de las afirmaciones del libro del ex presidente de la Diputación de Castellón, del Partido Popular, Carlos Fabra.

Fabra señala que Moliner ha fulminado durante sus años al frente del PP a Marisol Linares, ex secretaria del PP de Castellón; Esther Pallardó, ex vicepresidenta de la Diputación; Ascensión Figueres, presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua; Ricardo Martínez, ex diputado autonómico; Vicent Aparici, ex vicepresidente de la Diputación; José Luis Jarque, ex diputado provincial o María Fernanda Vidal. Según el ex líder del PP provincial, tanto Javier Moliner como el ex presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decidieron “borrar cualquier vestigio de Carlos Fabra”.

Fabra señala que se equivocó “nombrando a Moliner porque no tiene talla, ni altura, ni humanidad”. “No quiere a nadie que le haga sombra, siempre anda de reojo a ver quién lo traiciona”, advierte en su libro.

Considera que su ingreso en prisión fue “un experimento de desalojo político”, que ahora continúa, porque señala que es la “única forma de acabar con el PP”, que según Fabra está lleno de “maricomplejines” y “acojonadillos”.

Fabra asegura que en el futuro apoyará un proyecto de centro derecha “con la esencia del PP de hace 8 años”. Un partido que asegura que en 2019 no recuperarán “ni en sueños” la Generalitat y las alcaldías de los municipios más importantes de la provincia. Asegura que los populares ganaron la Diputación porque el presidente del PP, Miguel Barrachina, "presionó" a Ciudadanos para que no presentaran un candidato en Segorbe y "así evitar la derrota".

SUCESORES

Javier Moliner “no se atreve a salir de su despacho y la corte celestial que lo acompaña, tampoco”. “Y lo pagarán en las próximas elecciones”. A Moliner “en muchos pueblos ni le conocen”.

“Es doloroso comprobar” como los que nombró sucesores “han hecho una pésima gestión política en la dirección del PP”, tanto en Castellón como en la Comunidad Valenciana.

Han hundido el partido porque lo único que tienen “es soberbia”.

Los sucesores “se dedican únicamente a hablar mal” de sus antecesores, presumen “de haber reducido la deuda” de 150 millones de euros a 50. “Lógico porque no han hecho nada y han dejado tirados a los pueblos”, los alcaldes dicen que reciben “la mitad de las ayudas que en el pasado”. “Menuda panda de políticos de pacotilla”.

Carlos Fabra recrimina que Javier Moliner y “un soplagaitas” como Miguel Barrachina dijeran que el PP era la “primera fuerza política de la provincia y que eran la Covadonga del PP y Moliner don Pelayo”. Deberían de haber “pedido perdón a los afiliados del PP e irse a casa”.

“Han actuado como Judas”, porque han vendido el partido “a cambio de unas fotos”.

Fabra asegura que el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quería que metiera en la lista al actual presidente del PP en la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, porque según Camps “era un trepa y un traidor”. “Lamentablemente no le hice caso”. “Y me equivoqué”. Esgrime: “Pobre Partido Popular”. Fabra asegura que le sorprende que Barrachina diga ahora que fue el único que se “atrevió a enfrentarse” a él, porque solo le hizo “la pelota”.

“Barrachina ha cimentado su carrera política siempre en la traición y en la falsedad”. Considera que se “conformará con salir de diputado”, porque “todo lo demás le importa muy poco”.

Sobre Alberto Fabra: “Es que estos personajes tienen un talante moral y ético que solo pasa por ellos mismos”. Insinúa que Alberto Fabra frustró una reunión de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, “para hablar de pactos”. Considera que el ex jefe del Consell traicionó a Rita Barberá y que fue parte importante en su nombramiento, por eso le “decepcionó tanto”.

Carlos Fabra asegura que le propuso a Mariano Rajoy el nombre de Alberto Fabra como presidente de la Generalitat. “Mira cómo me lo ha pagado después”. “Llegó al partido, al Ayuntamiento y a la Generalitat de mi mano”. “A esos se les llama traidores”. Asegura que lo acompañó al juzgado cuando le imputaron.

FRANCISCO CAMPS

“Es la persona más honesta en política que he conocido”. “Buena persona y con principios cristianos inquebrantables”.

“La carroña de determinada prensa le machacó de forma inmisericorde sin que el partido le apoyara con claridad”.

PPCV

Considera que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, no podrá recuperar la Generalitat en 2019. “Alberto Fabra desmanteló la estrategia de Camps”. “No hay ni un candidato firme” a las alcaldías de Castellón y Valencia.

“La alternativa a la Generalitat es muy débil”

AEROPUERTO

Cuando le propuso construir un aeropuerto al presidente del Gobierno, José María Aznar, pensaba que era “una broma”.

Critica que se le llamara “el aeropuerto del abuelito” o “el aeropuerto sin aviones”. Fabra se vanagloria de que funcione el aeropuerto y de que en 2017 hubo 170.000 pasajeros. Asegura que inauguró “el aeropuerto sin aviones” porque sabía que no se presentaría como candidato. Lamenta que llegaron los vuelos “tarde por la poca presión de los sucesores”.

Es curioso ver cómo en cada pleno Francesc Colomer “criticaba el aeropuerto” y ahora “solo habla bondades de él”, porque es el director del aeropuerto.

GAFAS DE SOL

Cuando tenía un año tuvo “un accidente muy grave con unas tijeras que le costó la visión en un ojo”. Las tijeras le cortaron “el nervio óptico”. En la universidad optó por ponerse “gafas oscuras”.

Critica que algunos “ignorantes” digan que lleva las gafas de sol “para aparentar ser el Padrino”.

LOTERÍA

Fabra asegura que solo le ha tocado “una vez” la quiniela y “en 2008 la lotería del Niño”. En el libro señala que lleva más de 40 años jugando a los mismos números.

COMPLOT

Asegura que siente simpatía por Rodrigo Rato y por Javier Arenas porque se acordaron de él “durante el periodo de instrucción”.

Considera que su ingreso en prisión fue “un experimento de desalojo político”, que ahora continúa, porque señala que es la “única forma de acabar con el PP”, que según Fabra está lleno de “maricomplejines”, que nunca destaparán el entramado que existe para quitarlos del Gobierno. Considera que el PSOE “echa valor y cara a las cosas” y los del PP son “unos acojonadillos”.

LA GENTE DE CARLOS FABRA

Entre su gente destaca sobre todo al ex alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, la ex portavoz adjunta de les Corts, Marisol Linares, o la ex presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, Ascensión Figueres. Todos como secretarios generales del PP.

Además de nombres como los vicesecretarios Vicent Aparici y Luis Tena, ambos ex diputados autonómicos. Fernando Castelló, ex conceller de Industria o Ricardo Costa y Juan Costa. Diputados provinciales y autonómicos como Miguel Barrachina, José Luis Jarque, Alejandro Font de Mora, María Fernanda Vidal, Laureano Sandalinas o Esther Pallardó.

Además de Manuel Altava, José Ramón Calpe, José Luis Gimeno, Alberto Fabra, Manolo Vilanova, Rafael Calvo, Andrés Martínez, Rafael Albert, Salva Aguilella, Mario García, Juan Bautista Juan, Vicente Casanova o Marcelino Domingo.