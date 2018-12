Este lunes se ha llevado a cabo la presentación del nuevo director deportivo del CD Tenerife Víctor Moreno, quien ha estado acompañado por el presidente de la entidad Miguel Concepción en la sala de prensa del Rodríguez López. En dicha presentación se ha expuesto el plan trazado de cara a completar la temporada de la mejor manera posible con la directriz principal de salvar la categoría en el actual curso.

El máximo mandatario del club tinerfeño explicó que “tras solventar la salida de Alfonso Serrano, una comisión del club hizo un filtro con más de treinta candidatos. Al conocer a Víctor, reconozco que su proyecto fue el que más me gusto pues se trata de un perfil de una persona que conoce el fútbol nacional e internacional, joven y con ganas de trabajar”, explicó el presidente de la entidad blanquiazul.

Pero el plan trazado no incluye por parte del club el deshacerse de jugadores que puedan ser fundamentales en los actuales esquemas de juego, algo que el presidente del club comentó al decir que “no queremos mermar el potencial de la actual plantilla y para retocar el equipo no es necesario realizar salidas, aunque estamos de acuerdo en que no debemos realizar ventas que resten nuestro potencial. Seguramente vía patrocinio se podrán llevar a cabo incorporaciones en el mercado invernal”, argumentó Concepción.

Por su parte, Víctor Moreno agradeció la oportunidad que se le brinda de trabajar en un club como el Tenerife y fue directo a la hora de marcar los objetivos comentando que “el club no atraviesa por su mejor momento competitivo por lo que tenemos que marcar unas líneas claras de intervención con respecto al mercado y los jugadores que tenemos, para poder hablar de una dinámica de suma de puntos porcentual similar a los mejores de la categoría. Pero ahora debemos de centrarnos en crecer en todos los aspectos y eso incluye también el deportivo”, señaló el nuevo responsable de la parcela deportiva del club.

Moreno ha querido ponerse cuanto antes manos a la obra y viajó con el club para estar presente en el estadio de Gran Canaria con motivo del derbi contra UD Las Palmas con el fin de conocer y entrar en la dinámica del primer equipo y del entrenador con quien reconoció que “tenemos buena sintonía de cara a las estrategias futuras pues se presta al trabajo en grupo. Soy un amante de ello y me gusta que todo el mundo participe aunque el entrenador tiene sus competencias y el director deportivo las suyas. A partir de ahí vamos a construir un importante binomio deportivo entre ambos”, sentenció.