Sanidad cree se cumplirá con el objetivo del 8 % la tasa de temporalidad

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, se ha mostrado convencido de que al final de la legislatura se cumplirá con el objetivo de situar en el 8 por ciento la tasa de temporalidad en el empleo del Servicio Extremeño de Salud, que estaba en el 21 por ciento al comienzo de la misma.

Vergeles ha hecho balance de la oferta de empleo público del SES en esta legislatura, en la que se han convocado 3.205 plazas de 45 categorías, a cuyos exámenes se presentaron unas 11.600 personas, y de las que solo faltan por realizarse los exámenes de siete, el último previsto para el 28 de abril de 2019.

Vergeles ha asegurado, no obstante, que pese a ese 21 por ciento de tasa de temporalidad, Extremadura tenía uno de menores porcentajes en el conjunto de la CCAA, pero el Ejecutivo tenía claro que el objetivo era trabajar en el camino de consolidar las plantillas, con empleo estable y de calidad en los servicios sanitarios.

Ha recordado que, siguiendo el acuerdo adoptado con el Sistema Nacional de Salud, en cuanto a los plazos de las convocatorias, de las 45 especialidades, cuyos exámenes se iniciaron en julio de 2018, ya se han realizado 38, todas llevadas a cabo sin incidencias y con un índice de participación medio del 45 por ciento.

Si embargo, hay especialidades como la de Cirugía Plástica, con un índice del cien por ciento, en otras como la de personal de lavandería ha sido del 18,5 por ciento, además de destacar que la participación es mayor en las convocatorias de personal sanitario y menor en las de gestión y servicios.

De los 38 exámenes, ya se ha corregido un total de 25, que están en concurso de méritos, lo que, a su juicio, permite avanzar que se podrá cumplir con los pactado en la Mesa Sectorial de Sanidad de que cada dos años haya oposiciones y en el del medio concurso de traslados.

Vergeles también ha destacado que salvo en la categoría de Médicos de Urgencias en Atención Primaria, en la que han quedado desierta 3 de las 20 plazas convocadas, y Urología (5 libres de 15), todas las demás han sido cubiertas en el cien por ciento.

En cuanto a las especialidades que no se han cubierto, Vergeles ha explicado que se recurrirá a interinidades, y ha explicado que hay una falta generalizada de especialistas en el SES y que el hecho de que no se hayan cubierto se debe "a que los tribunales son soberanos y ha habido un punto de corte que no se ha superado".

En este sentido, ha insistido en que se incidirá en medidas para cubrir esa falta de especialistas, que se llevarán a Mesa Sectorial para su negociación, como es la ampliación de la edad de jubilación, hacer contratos más atractivos, incentivar ciertas zonas como destino y fórmulas para evitar que se acumule lo menos posible el número de citas en Atención Primaria.

Por último, ha recordado que la Mesa General de la Función Pública ha autorizado a la de sanidad para que a partir del próximo mes de febrero se pueda abordar el desarrollo de la carrera profesional para todo el personal del SES.