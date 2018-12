Jornada casi redonda en la que todos los equipos de Jaén puntuaron

Los equipos de la provincia de Jaén emergen en el grupo IX de la Tercera División. Al margen de los que luchan por los play off y el ascenso de categoría, como son los casos de Real Jaén y Linares; el Atlético Mancha Real, que partía como unos de los equipos importantes del grupo y tras un comienzo más que preocupante, las últimas victorias le han acercado de forma considerable a las primeras posiciones. Además, los manchegos adelantan al miércoles día 19 frente al Huétor Vega el partido que debía jugarse el domingo 30 de diciembre.

Algo parecido ha ocurrido en Torredonjimeno. Los tosirianos no partían con vitola de play off, aunque la calidad de sus jugadores podría presagiar una buena temporada. Sin embargo, tampoco su inicio ha sido demasiado esperanzador, incluso han estado varias jornadas en puestos de descenso, de donde el equipo de Chumilla ha salido esta semana tras vencer en Huétor Vega. Importante ha sido la reacción del Torredonjimeno, que a partir de la próxima semana podrá contar con su último fichaje, Javier Vitutía, un goleador que en Mancha Real no ha tenido la fortuna que le precedió en Martos. Precisamente el próximo partido será el domingo 23 a las 18.30 horas entre el Torredonjimeno y el Atlético Mancha Real en el Campo Matías Prats

Un caso singular es el Martos. Desde el inicio de la temporada las dudas sobre su funcionamiento interno se extendieron debido al control del club que ejerció una empresa de representación de jugadores francesa. Los impagos y la falta de entendimiento entre los directivos de origen marteño y dicha empresa se han ido deteriorando; de hecho, varios representantes de jugadores que en la actualidad militan en el Martos CD están ofreciendo sus jugadores a otros equipos. Pese a ello fue meritorio el empate a cero que se consiguió en Almería. El próximo encuentro será este miércoles 19 a las 19.00 frente a El Palo.

Por su parte, el Torreperogil también obtuvo un meritorio triunfo por 2-0 frente al Atarfe que les sitúan a 6 puntos del descenso directo, pero con los dos próximos partidos actuando como visitante, Huétor Tajar y Torredonjimneo, los días 23 y 30 de diciembre.

Sin lugar a duda, el partido de los partidos será el que se juegue el próximo domingo día 30 de diciembre a las 18.00 en el campo de Linarejos. El derbi marcará el inicio de la segunda vuelta y se aclarará un poco más la parte alta de la clasificación. En ese partido no sólo se jugarán tres puntos, además el golaveraje particular entrará en juego. Recordar que el Real Jaén ganó en el Estadio de La victoria por 1-0 con gol de Juancar.