Tiempo de gozo

Estos días los papeles nos han vuelto a recordar que León va camino de convertirse en un páramo estupendo, en un parque temático de la naturaleza más hermosa pero sin paisanos. Según el oráculo del INE tenemos una tasa de natalidad de 5, 63 criaturas por cada mil habitantes , la más baja de toda nuestra historia, solo empeorada por Zamora Y Orense, que es una coincidencia geográfica interesante. Para acabar de rematar el cuadro de este reino deshabitado nos dice el informe de marras que tenemos la tasa de mortalidad más alta desde que tenemos registros. Pocos sitios tan estupendos como éste para palmarla, parece ser el eslogan de esta estadística tan funeraria. Algo es algo. Deberían ir , quizás, cambiando las carteles provinciales de León por Comala.

Pero volviendo al déficit natalicio, hay que decir que hemos oído muchas explicaciones al respecto: que si la despoblación, que si la precariedad laboral de los jóvenes, que si el precio de la vivienda, pero igual estamos pasando por alto la primaria y más evidente: somos de poco follar. Yo hablo de oídas. Claro.

Por eso, pido desde aquí a nuestras autoridades sanitarias que financien la gratuidad de las píldoras azules que tan milagrosamente operan, según me han dicho algunos amigos, y a ustedes les ruego encarecidamente que se pongan a la faena, sin pudor ni demora, no lo dejen para mañana ni la semana que viene. Aprovechen estas fiestas tan entrañables para darse un homenaje amoroso tras otro. Y si les llega la Parca que sea, al menos, en medio del gozo de la carne. Si no lo hacen por mí, háganlo al menos por el INE, que da pena el pobre.