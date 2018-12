"No me lo esperaba". Víctor Cea recibió la comunicación de su destitución tras el entrenamiento de este lunes en Puente Castro horas después de lograr la segunda victoria seguida que colocaba a la Cultural de nuevo entre los cuatro primeros de la clasificación. Su mandato llegaba al fin sin alcanzar el ecuador de la temporada. Rodeado de su amplio cuerpo técnico, el madrileño se mostró elegante en su despedida, sin una crítica hacia dirigentes o jugadores y agradecido a la afición, a pesar del divorcio evidente pero que, a su juicio, no ha marcado la decisión final.

"Esto es un cúmulo de circunstancias. La afición es el bien más importante del club, pero las aficiones no toman decisiones. Este es un club de gente sensata que las toma sopesándolas y por mucho que la afición sea un bien importante no deja de ser una parcela externa y las decisiones van en otra línea. En todo caso, agradecido a la afición porque sus críticas y su cariño me harán mejor", señala y considera que el proyecto no le ha superado. "Sería incoherente reconocerlo y no podría decir que estaba confiado en terminar la temporada terminando un ascenso. Hemos hecho cosas mal, pero no teníamos dudas de que esto llegaría a buen puerto".

A sus 34 años, Cea asegura que se lleva una buena lección y que su peor momento coincidió con el empate contra el Burgos hace tres semanas en el Reino de León. A pesar de la paciencia que pidió Felipe Llamazares en la reciente cena navideña, el técnico apostilló que "si todo el mundo tiene paciencia y cree en el proyecto, llegará a buen fin. Esas palabras las debemos entender desde el punto de vista de proyecto y no de una o dos personas".

Con antelación Felipe Llamazares, la figura que ha liderado la destitución y el nuevi nombramiento en el banquillo culturalista, tuvo un mensaje de agradecimiento para el técnico saliente y no admitió preguntas para focalizar el protagonismo en Cea. A partir de ma´ñana será el turno de José Manuel Aira.