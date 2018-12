2019 no tendrá sus propios presupuestos municipales

El año 2019 no contará con presupuestos municipales, al menos, en el primer semestre. Así lo confirma el equipo de gobierno añadiendo que serán unas cuentas prorrogadas del 2018. No es la primera vez que ocurre, pero tampoco lo habitual que no se cuente con un presupuesto renovado y adaptado, con nuevas partidas o proyectos a ejecutar por el ayuntamiento para los siguientes doce meses. El teniente de alcalde, Joaquín Robles, encarga la tarea de elaborar y desarrollar el próximo presupuesto al nuevo gobierno que surja tras las elecciones de mayo del año que viene. “El motivo es que necesitamos un par de meses o más mientras se elaboran, se publican y se hacen efectivos. No estarían hasta marzo y las elecciones son en mayo, no podríamos ejecutarlo mucho tiempo y no vamos a parar el ayuntamiento para eso. En mayo el que venga que haga lo que tenga que hacer de acuerdo a lo que se comprometa con la ciudadanía”.

En el plano más político, Robles ha vuelto a referirse a las partidas que serán recortadas del presupuesto actual para pagar la sentencia que el Ayuntamiento perdió y que deben abonar a los anteriores propietarios de los terrenos de Cantarranas, más de 7 millones de euros. Dice que ya que el presupuesto será prorrogado, esas partidas, como la de los planes de empleo, volverán a contar con dinero el año que viene. Y culpa al PSOE de la situación generada. “Nosotros somos responsables y no queremos incurrir en una ilegalidad por eso debemos pagar la sentencia. Señor Moya, no engañe a la gente, el culpable de la situación es “Judas” Moya, que ha traicionado a Linares en dos planos: político y económico”.