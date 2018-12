"A partir de hoy, volveré a ser yo", Christian Díaz

O base celeste, Christian Díaz, fixo no partido fronte ó Real Madrid a súa mellor posta en escena dende que o CB Breogán é de ACB. Coma o propio canario recoñece, estar no máis alto do baloncesto español era o su soño, pero non o está a aproveitar coma debería."No está siendo como esperaba, mucho altos y bajos. Tengo mucho que agradecerle a Lezkano por sus charlas y su paciencia conmigo. Soy muy exigente conmigo mismo y no me perdonaba los erroes que cometía. Eso me perjudicaba", confesa.

Tras unha magnífica rotación no primiero cuarto, e un correcto relevo a Cvectkovic, Díaz está convencido de que agora máis que nunca voltará a ser él. Escoita a entrevista completa que Sara Meijide lle fixo ó celeste no SER Deportivos. A resaca breoganista vivida dende dentro.