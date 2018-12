Lennon, secuestrador en Mallorca por amor

Secuestrador no es una palabra que emplearíamos para definir a John Lennon, el apóstol del pacifismo.

Sin embargo, el mismo año 1971 en que escribió ‘Imagine’, secuestró a una niña en Mallorca.

Sirva como atenuante que se trataba de un secuestro por amor, y que John Lennon llevó a cabo la acción en compañía de Yoko Ono, la madre de la pequeña Kyoko secuestrada.

No era la primera vez que el beatle viajaba a Mallorca.

Antes había acudido en la isla a los cursos de meditación del gurú Maharishi, que también siguieron actrices como Mia Farrow antes de denunciar al maestro de meditación por abusos sexuales.

La pequeña Kyoko se hallaba en Mallorca con su padre y anterior esposo de Yoko Ono.

La Guardia Civil detuvo al artista y a su esposa, después de que la niña sufriera un empacho de pasteles aunque no por esta causa.

El asunto ha sido investigado a fondo periodísticamente y, ahora, un corto documental de Juan Bover y Marcos Cabotá sobre el asunto ha sido nominado para el Goya.

John Lennon y Yoko Ono salieron libres tras siete horas de interrogatorio gracias a la intervención del mejor abogado de 1971 y de hoy mismo, un tal Rafael Perera.

