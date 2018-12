San Diego no puede recuperar el turno de tarde porque el SMS no encuentra médicos

El centro de salud del barrio de San Diego, en Lorca, seguirá sin turno de tarde al menos hasta el 8 de enero, a pesar de que el consejero de Salud, Manuel Villegas, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, anunciaron entre los aplausos de los vecinos convocados por el Ayuntamiento lorquino que el 10 de diciembre se ampliaría el personal y el horario del centro médico. Se trata del más saturado de la ciudad, que atiende a unso 30.000 pacientes de los barrios de San Diego, San Cristóbal, Los Ángeles y Apolonia, además de diferentes pedanías, y que había despertado en numerosas ocasiones las quejas de los vecinos.

Se dijo que el 10 de diciembre estarían incorporados y el centro de salud recuperaría el turno de tarde. Sin embargo, no ha sido así: dice el Servicio Murciano de Salud que "está enfrentando grandes dificultades en encontrar médicos que quieran trabajar en horario de tarde", según el director general de atención sanitaria, Roque Martínez.

Martínez dice que "desde los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud no hay día en que no realicemos nuevos llamamientos para estas ofertas, pero hasta ahora los esfuerzos han sido infructuosos" y añade que "tampoco es que haya muchos profesionales en bolsa disponibles, sobre todo en estas fechas en las que se están ofertando sustituciones por el período de Navidad".

La nueva fecha que se ha marcado el SMS para la incorporación de estos nuevos profesionales es el 8 de enero "cuando todo se estabilice tras las vacaciones, todo estará funcionando según lo previsto y San Diego podrá disponer de sus consultas de tarde".

El objetivo es que el centro de San Diego disponga en horario de tarde de dos consultas de medicina familiar y comunitaria, dos de enfermería y una de pediatría, entre las que se repartirá parte del cupo de tarjetas sanitarias asignada al centro de Atención Primaria.

Lo que sí ha confirmado el SMS es que este martes 18 de diciembre tres nuevos profesionales sanitarios se incorporarán a los consultorios de La Hoya y Marchena en Lorca, al objeto de reforzar las consultas de medicina de familia y enfermería. En concreto, a La Hoya se incorpora un médico y un enfermero a jornada completa y a Marchena un médico, también a jornada completa.

El PSOE habla de mala gestión y excusas

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez critica que se realizara un anuncio que ni siquiera se estaba gestionando y critica también al alcalde, Fulgencio Gil, y a su equipo de gobierno "porque ahora, después de anunciar a bombo y platillo la reapertura del centro de salud de San Diego, el PP dice que no hay médicos"

"Resulta espeluznante ver ante qué tipo de gobierno" asegura la edil. "Hay que tener pocos escrúpulos y muy poca catadura moral para anunciar algo que ni siquiera estaba gestionado", reprocha Sánchez Jódar.

Sánchez Jódar habla de "afán" del alcalde lorquino, de su equipo y también del Gobierno Regional del Partido Popular, de "vender y prometer" ahora que faltan seis meses para las próximas elecciones: ""o les ha dado el más mínimo rubor hacer lo que han hecho: anunciar algo tan importante, jugar con la necesidad de tantos y tantos vecinos que llevaban tanto tiempo reclamando la apertura del centro en horario de tardes, y resulta que no solo no lo tenían gestionado, sino que ahora dicen que no hay médicos".