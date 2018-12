El alcalde de Lorca ya tiene su graduado escolar... 31 años después

La anécdota se produjo durante la visita del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, al CEIP 'San José' dentro de la ronda por centros educativos que realizó tras el terremoto de 3.5 grados que despertó a la ciudad el pasado jueves.

"Me llevé una gran sorpresa: el director me hizo entrega de mi título de graduado escolar, que no recogimos en su momento y llevaba en el colegio 31 años, cuántos recuerdos al recorrer sus aulas y aquellos lugares donde pasé varios años de mi infancia!", contaba el alcalde lorquino, quien curiosamente comparte con otro mandatario popular, el presidente López Miras, su paso por este centro educativo.

Gil compartió en Facebook está experiencia, inmortalizada en la foto en la que se ve recogiendo el título de manos del director del centro educativo.