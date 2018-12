Piden una auditoría del Puertas de Castilla tras la denuncia del programador del IBAFF

La concejal socialista Begoña García Retegui afirma que “nuevamente otro centro cultural del Ayuntamiento de Murcia vuelve a estar en situación de conflictividad ya que actúa al margen de la legalidad vigente, sin contratar a profesionales bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad a quienes después no paga"

El Grupo municipal Socialista ha tenido conocimiento de la denuncia del programador del Festival Internacional de Cine de Murcia, (Ibn Arabi International Film Festival, IBAFF), una iniciativa del Centro de Cultura Contemporánea Puertas de Castilla, en la que pone de manifiesto que no ha cobrado su trabajo nueve meses después de realizarlo, por lo que la concejala Begoña García Retegui reclama una auditoría de este centro “para conocer su gestión y depurar responsabilidades”.

En este sentido, advierte de que “si atendemos a la denuncia del programador podemos concluir que la manera de gestionar el Puertas de Castilla es alegal, por lo que nuevamente otro centro cultural dependiente del Ayuntamiento de Murcia vuelve a estar en situación de conflictividad ya que actúa al margen de la legalidad vigente, sin contratar a profesionales bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad como exige la Ley, sino que se empeña en vincular a trabajadores externos para una actividad, como esta en concreto de programar el Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF), sin seguir el procedimiento pertinente, y a quienes después no paga por su trabajo”, declara la concejala.

Asimismo, afirma que “el programador denuncia no sólo el hecho de que no ha cobrado muchos meses después de haber realizado el trabajo sino que además apunta que la próxima edición del Festival está en el aire puesto que no se ha pagado tampoco ni a los distribuidores, ni a productores”.

García Retegui recuerda que el Puertas de Castilla siempre ha tenido un funcionamiento “peculiar porque siempre ha estado al margen de la programación de auditorios y centros municipales, por eso lo único que cabe es que el director del Puertas de Castilla y el equipo de Gobierno den las explicaciones necesarias".