'Brothers in Band' traerá los mejores temas de Dire Straits al Auditorio de Ourense

"The Very Best of Dire Straits", es el mejor espectáculo de homenaje a Dire Straits, y llegará a Ourense el próximo viernes, día 21 de diciembre dentro de la gira europea 2018 de Brothers in Band, que recorre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.

La banda está formada por 9 músicos que interpretan los grandes éxitos de la formación inglesa entre los años 1978 y 1991, alcanzando un nivel de recreación tan alto que el propio Guy Fletcher, teclista de Dire Straits y Mark Knopfler desde 1984, llegó a decir:“Tengo que reconocer que pensé que era una grabación nuestra”.