Palencia no renuncia al soterramiento. Y no lo hace porque considera que el hundimiento de las vías es la mejor solución para la integración del ferrocarril en la ciudad. Y no renuncia a pesar de que en otras capitales del entorno como Valladolid o Burgos han optado por soluciones alternativas y han abandonado por completo la idea de enterrar el trazado ferroviario debido a su excesivo coste o su complejidad técnica.

Pero Palencia mantiene su apuesta por el soterramiento y lo hace consciente de que no se trata de la opción más sencilla, ni la más barata, ni siquiera la que menos inconvenientes causará a los ciudadanos durante su ejecución.

Palencia no renuncia al soterramiento, aunque el Ministerio de Fomento haya manifestado en diferentes ocasiones que no está dispuesto a asumir más obras faraónicas. Y por eso, la última propuesta que ha remitido al Ayuntamiento supone una burla para los palentinos, puesto que el túnel que propone el Ministerio no alcanza los setecientos metros y únicamente llegaría desde la actual Estación hasta el colegio de las Angelinas, un trazado mucho más corto del aprobado hace ocho años, que se prolongaba desde Los Tres Pasos hasta el cuartel de la Policía Local.

Se trata de un recorte tan grande que el Ayuntamiento lo rechazó, pero, consciente de la dificultad del cumplimiento del compromiso de un trazado más largo, ha decidido buscar un acuerdo de los grupos políticos, para proponer al Ministerio una opción viable, que dé solución a los problemas de la ciudad y cuyo coste pueda ser asumido por las administraciones públicas.

La propuesta que ha llevado el Ayuntamiento a los responsables de Fomento es un rechazo a cualquier alternativa inferior a 1.040 metros, la distancia que va desde los Jardinillos hasta la Huerta de Guadián.

El Ayuntamiento espera ahora la respuesta del Ministerio de Fomento y su obligación es mantenerse firme en su posicionamiento. No puede dejarse arrastrar por una nueva negativa y debe defender a toda costa los intereses de la ciudad, sin importar los argumentos económicos o de dificultad técnica que puedan plantearse.

Si otras ciudades lo han logrado, ¿por qué Palencia no va a poder?