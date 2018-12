"Facilitar la corresponsabilidad en los labores de mantenimiento de la vida"

La Candidatura Ciudadana Aranzadi Pamplona en Común propone que los presupuestos para 2019 contemplen, al menos, dos medidas concretas para facilitar la corresponsabilidad en las labores de mantenimiento de la vida: es decir, el reparto de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres. Pide al Ayuntamiento que se comprometa, habilitando nuevos servicios públicos como espacios para la conciliación familiar en los diferentes barrios y una escuela infantil en Soto Lezkairu.

Afirman que 127 niños y niñas se han quedado sin poder acceder a ninguno de los 7 centros infantiles de Pamplona. Proponen destinar 700.000 euros para la adecuación de locales municipales o alquiler de locales para construir espacios infantiles gratuitos. “Entendemos por conciliación, desahogo y ayuda. Cualquier padre o madre que tenga uno, dos o tres hijos, tener un día una hora o dos libres les vendría de maravilla”, asegura Manuel Millera, concejal de Aranzadi.

Además, dan un toque de atención a la construcción de la Escuela Infantil en Soto de Lezkairu. Millera explica que: “como muy rápido si todo fuera bien esa fecha se iría a agosto del 2021, un curso más tarde. Cosa que no ocurriría si en este presupuesto del que hablamos se pusiera la primera mitad destinado a la escuela. No entendemos y no nos lo han sabido explicar, como se dice que se va a hablar en agosto de 2020 si como pronto se abriría en agosto de 2021”.

En cuanto a la negociación de los presupuestos, esperan que EH Bildu no se deje llevar por lo que ellos tildan como postulados neoliberales de Geroa Bai.