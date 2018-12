222.000 euros por daños morales a los afectados por el no derribo de la Casa de la Parra

El Tribunal Superior de Justicia de Burgos condena, en una sentencia, al Ayuntamiento de Segovia al pago de 222.000 euros a los afectados por la construcción y no derribo de la Casa de La Parra. Estos solicitaban distintas cantidades en concepto de los daños morales y perjuicios tras los largos años de litigio. Estas cantidades son, señala la alcaldesa Clara Luquero, las que han pedido los denunciantes en concepto de daños morales y que en principio habían solicitado cifras que rondaban el millón de euros”.

Este mismo tribunal ya dejó resuelto el conflicto por el que se determinó que no debía ser derribado este bloque de garajes y viviendas “esto es lo importante, resalta Luquero. Una sentencia que ya quedó vista y que nosotros tuvimos que gestionar debido a un error de anteriores equipos del partido Popular, conviene hacer memoria” remarca la alcaldesa. Para continuar señalando que lo verdaderamente importante es que los segovianos no tuvieron que pagar tres o cuatro millones de euros en indemnizaciones de habernos visto obligados a demoler el edificio. Sin restarle importancia esta nueva sentencia no voy a decir que es anecdótica pero sí secundaria”. El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de recurrir esta nueva sentencia.