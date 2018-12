Las negociaciones de PP y Ciudadanos encallan por el papel de Vox

La segunda reunión entre el líder de Ciudadanos, Juan Marín, y el candidato popular a la presidencia del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para buscar un acuerdo para formar Gobierno en Andalucía ha concluído, de momento, sin alcanzar un acuerdo programático.

Pese a que todavía no hay acuerdo, Ciudadanos y PP son optimistas sobre el desenlace de las negociaciones, aunque en la jornada de este lunes han llegado las primeras discrepancias. La más importante se ha producido sobre la composición de la mesa del Parlamento. Ciudadanos quiere apoyarse en la abstención del PSOE para no ligar su imagen a Vox, algo que no contenta a los populares.

"La discrepancia radica fundamentalmente en que nosotros queremos buscar la vía constitucionalista y el PP quiere buscar otras vías. Por eso es difícil el acuerdo", ha destacado Juan Marín en la rueda de prensa posterior a este segundo encuentro entre ambas formaciones.

Desde el PP afirman que es un sinsentido apoyarse en un partido, el PSOE, que es al que se quiere sacar de San Telmo con este acuerdo. También hay diferencias en contenidos programáticos, como por ejemplo la eliminación de los aforamientos. Aun así, ambas partes confían en solventar estas diferencias antes del día 27 de diciembre, fecha en la que se debe constituir el parlamento andaluz.