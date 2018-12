Ernesto, el joven venezolano exiliado que quiere venir a Úbeda

Un vecino de Úbeda pide a empresarios y a la administración que se impliquen y le apoyen para traer a España a un chaval venezolano de 28 años que ha tenido que huir, según cuenta el propio chico, del régimen de Venezuela. Se llama Ernesto; es estudiante, perdió a sus padres y huyó hace tres años a Santo Domingo, en la República Dominicana. Tras agotar sus ahorros ha vivido en la calle, en iglesias o en casas de personas que le han acogido en varias ocasiones.

Para llegar a España no solo necesita tener los papeles en regla, sino que no podría permanecer aquí, quedarse a vivir, si no tiene una oferta de trabajo sólida – un visado de trabajo con al menos un año de permanencia- o un visado de estudios- si ya está matriculado por un plazo no inferior a un año. No obstante, las cosas cambian si el Gobierno le concede el asilo político que va a pedir.

Este vecino, Jose, conoció al chico- de bisabuelos gallegos que emigraron a Venezuela-, a través de un familiar y le envía unos 120 euros al mes con los que se costea el alquiler de una casa. La cuantía que necesita "asciende a unos 350" euros, según él. Tiene que pagar con eso la renovación del pasaporte y el billete para volar a España.