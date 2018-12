Los partidos y las madres con niños dependientes reivindican un cambio en la Ley

"La cuidadora principal ha existido toda la vida porque madres tenemos todos , pero creo que la sociedad tiene una deuda con todas nosotras". Así concluía María José Bergaz su intervención en una jornada que abría Begoña con un emotivo testimonio tras la perdida de su hijo, David, hace tres meses.

"Hay que ser muy fuerte para poder sobrevivir y superar los momentos tan difíciles que pasamos con nuestros hijos", afirmó Begoña. A pesar de sufrir parálisis cerebral "David ha sido un niño feliz ", añadió su madre, reconfortada por el cariño que ha recibido: "Él me eligió como madre y yo no he podido ser más feliz.. El amor y la unión que yo he tenido con David no se puede comparar con nada".

Intervención de Begoña / Asociación Ayuda Dependencia

"Yo ahora mismo estoy vacía", concluyó la madre, ovacionada por todos los asistentes al encuentro organizado por la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León.

Precisamente, este sentimiento de vacío y desamparo fue esgrimido por las madres para reclamar un reconocimiento a la figura de la cuidadora de niños dependientes porque la realidad es que son las mujeres las que asumen este rol en la inmensa mayoría de los casos.

La ausencia de la presidenta de la Asociación, Yolanda de la Viuda, en esta jornada porque estaba en el hospital pendiente de su niña, Miriam, es una prueba más de la desigualdad y el sacrificio que asumen fundamentalmente ellas.

Jorge Félix Alonso, representante de la Plataforma Social, intervino en su nombre para reclamar medidas encaminadas a llenar el vacío que siente Begoña y otras actuaciones para quienes siguen trabajando las 24 horas al día: además de la cotización a la Seguridad Social es necesaria una salida semejante al desempleo y un "respiro" para hacer más llevadera la atención a los dependientes.

Cambios legislativos

Cuando se cumplen 12 años de la Ley de Dependencia, la Asociación considera que debe modificarse para diferenciar a los menores dependientes y a los cuidadores principales.

La necesidad de aplicar cambios legislativos fue corroborada por los representantes de los partidos políticos que asistieron al encuentro. El diputado del Partido Popular, Nacho Tremiño, consideró adecuada la modificación porque en su momento la Ley se concibió especialmente para atender a las personas mayores.

También participaron el socialista Emilio Álvarez, el diputado de Ciudadanos, Francisco Igea, y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rafi Romero.

Las madres han pedido que se establezcan programas de formación y se contemple el problema laboral porque "la realidad es que no hay conciliación".

Los jefes de servicio y funcionarios de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León que participaron en el acto (Sanidad, Familia, Educación y Empleo) explicaron los programas de cada departamento y se comprometieron a trasladar a los responsables políticos las demandas del colectivo.

La única administración ausente fue la Diputación Provincial de Valladolid.

Las familias con niños con dependientes y con enfermedades raras no cesarán en sus reivindicaciones y continuarán alzando la voz en todos los foros, tanto en la calle como en los despachos de los políticos y en foros como los organizados hoy para canalizar cada una de sus propuestas.

Asociación Ayuda a la Dependencia

En definitiva, el propio lema de la jornada sintetiza el papel que desempeñan las madres y la obligación que tiene la sociedad, y en particular la Administración, de responder afirmativamente a la pregunta que plantea la Asociación de Ayuda la Dependencia.

"Soy cuidador personal ¿Qué pasaría sin mí? Soy necesaria. Valórame