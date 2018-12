Alfonso García: "Estoy muy orgulloso de este vestuario"

Se fue del Estadio de los Juegos Mediterráneos con una sensación agridulce porque no se ganó al Lugo, pero al mismo tiempo con la sensación de que el compromiso de este Almería es muy grande, por lo que el equipo rojiblanco de Fran está en el camino para conseguir esta temporada el objetivo lo antes posiblepara no esperar a la última jornada, como en las tres últimas temporadas en el fútbol de plata.

El presidente Alfonso García estuvo en la rueda de prensa de Frann y luego atendió a LA VOZ y la Cadena SER. Alfonso García parece que vuelve a ser el de antes: la cara le ha cambiado y ha recuperado la ilusión gracias al compromiso de una plantilla que lo está dando todo en el presente curso en el fúbol de plata.

Volvió a Águilas con la sensación de que le faltaban dos puntos: "Hemos merecido ganar, pero a veces las ocasiones no se materializan y en otras ocasiones los criterios que hay para señalar penalti. Cada árbitro tiene su criterio y así es difícil saber cuándo es penalti. Hicimos méritos para haber ganado el partido al Lugo, por lo no puedo estar tranquilo".

Pero Alfonso García sí está contento por el rendimiento del equipo esta temporada: "Está compitiendo mucho y muy bien en una categoría que es muyd difícil. Esta temporada tenemos opciones de ganar los partidos. Recuerdo que el objetivo es mantener a Liga de Fútbol Profesional y claro que no nos amargaría un dulce está en Primera División, pero debemos tener los pies en el suelo".

El presidente rojiblanco analiza la plantilla: "Los que están jugando más minutos están compitiendo muy bien y también espero mucho de los que están lesionados, volverán con muchas ganas", y también habla de Fran: "Está llevando muy bien al equipo y está haciendo que todos compitan y den el máximo". Está encantado con el vestuario: "Veo un grupo muy ilusionado y con muchas ganas en cada partido, y cuando pasa estoy muy orgulloso del vestuario de esta temporada". Sus deseos para 2019: "Pido que sigamos así y si puede ser algo mejor, pero todos sabemos lo que cuesta mantener la Liga de Fútbol Profesional, que es la élite del fútbol en España".

Analiza el mercado de invierno: "No es fácil fichar en enero y que mejore lo que está jugando, aunque sí es cierto que siempre estoy abierto a todo desde que llegué al Almería, pero tiene su dificultad fichar en el mercado, y recuerdo que para que llegue uno debe salir uno porque tenemos las 25 fichas cubiertas. No pronostico nada del mercado porque no sé nada. Todos lo equipos luego se quieren reforzar y todos tenemo esa dificultad para fichar".

No sabe si este Almería tiene techo: "Hemos fallado en algunos partidos para habernos enganchado con la zona de arriba; si hubiéramos ganado al Lugo estaríamos a tres puntos de la zona del play off, cuando lo tenemos ahí... algo pasa, pero estamos compitiendo muy bien esta temporada".