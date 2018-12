Una mujer de 48 años, tercer caso de meningitis bacteriana en un mes

El Servicio Territorial de Sanidad de Ávila ha activado por tercera vez en un mes el protocolo preventivo ante un caso de meningitis bacteriana. La persona afectada, una mujer de 48 años, evoluciona favorablemente, al igual que la niña de cinco años que enfermó la pasada semana.

Pese a que se trata del tercer caso en menos de un mes en la ciudad, las autoridades sanitarias no han encontrado relación entre ellos, según ha confirmado a Ser Ávila el jefe territorial de Sanidad, Luis González Maroto.

Como en los casos anteriores se está identificando a las personas con las que la enferma ha mantenido contacto continuado durante los últilmos días para aplicar medidas preventivas que van desde la toma de antibióticos, en casos de contacto estrecho, a una posible vacunación o simplemente vigilar el estado de salud. "El círculo no es muy amplio, no está identificado persona a persona pero en principio es más restringido" que en los dos casos anteriores, asegura Luis González.

El jefe del Servicio Territorial de Sanidad llama a la calma porque no se considera infrecuente que se den varios casos de esta enfermedad, como ha ocurrido ahora.

Sanidad confirmó que el primer caso, el de la joven de 17 años que falleció a mediados de noviembre, se trataba de Meningitis C. En los otros dos casos declarados no se ha hecho público ya que aún no se han recibido los resultados del laboratorio de referencia que está en Majadahonda.