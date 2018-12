José Luis Rivas no será candidato a la alcaldía de Ávila en 2019

José Luis Rivas no será candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Ávila en 2019. Este lunes ha comunicado públicamente que no estará en la lista, según ha dicho, por decisión propia.

Hasta ahora, en sus declaraciones públicas, siempre había dejado la puerta abierta a volver a encabezar la lista al Ayuntamiento de Ávila. Este anuncio indica que el PP hará público el nombre del candidato en breve, quizá esta misma semana. Un candidato que contará con todo su apoyo, aunque Rivas asegura que aún no sabe quien será. "No tengo ni idea, y lo he preguntado también. No lo sé, porque no me lo han dicho".

Ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo de gobierno y para quienes trabajan en el gabinete de Alcaldía. También ha reconocido "el trabajo y la entrega de los funcionarios aunque han surgido conflictos internos que hemos intentado solucionar". Y es que durante estos tres años de mandato han sido múltiples las protestas de empleados municipales.

También ha dedicado palabras de agradecimiento al Grupo Municipal de Ciudadanos, por el apoyo que le han prestado durante su mandato. Y de reproche para otros grupos de la oposición, en los que ha encontrado "poca colaboración", lo que, a su juicio, "ha ralentizado la actividad municipal".

"Estoy orgulloso de lo que se ha hecho, o mejor dicho de lo que se ha podido hacer" afirma Rivas, que seguirá trabajando en estos seis meses que le quedan al frente del Ayuntamiento de Ávila, "salvando la multitud de piedras que se ponen en este camino".

Sobre su futuro político, dice que no se ha planteado nada. Cuando acabe su mandato decidirá si da un paso atrás o a un lado. Tiene claro que seguirá trabajando para su partido, al que agradece la oportunidad que tuvo hace tres años y medio.

José Luis Rivas llegó al Ayuntamiento de Ávila en junio de 2015, tras ganar las elecciones con nueve concejales. Después de gobernar durante más de 20 años con mayoría absoluta en el Partido Popular tuvieron que afrontar un gobierno en minoría, negociando cada medida importante con los cinco concejales de Ciudadanos, que fue el segundo partido más votado. Y con otros cuatro partidos en la oposición. José Luis Rivas asegura que esa situación ha supuesto un gran desgaste para el equipo de gobierno. "No se lo deseo a nadie", dice Rivas.