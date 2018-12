A las puertas de un título, pero de lleno en el olimpo del hockey

Es muy propio del ser humano, más si cabe del denominado 'occidental', no valorar lo que se tiene. No solo en el aspecto material. Es bastante evidente que Gijón no es consciente de lo que está logrando el Telecable Hockey Club. Para muchos es simplemente un grupo de chicas que ganan partidos. Pero hay mucho más. Son un auténtico equipo de leyenda y un emblema de la ciudad. Es obvio que el Sporting es el principal prescriptor del nombre de la ciudad, por la repercusión del deporte rey, pero por desgracia actualmente lo hace en un segundo plano. El Telecable es referencia mundial del hockey. Este fin de semana, en Argentina, se escuchó el nombre de Gijón porque su equipo peleó, hasta el final, por la Copa Intercontinental, por ser campeonas del mundo. Algo histórico en el deporte asturiano. No lo logró (perdió la final ante Concepción por 4-2) pero solo con su participación ya han seguido haciendo historia.

El Telecable tenía un reto: proclamarse campeón del mundo. Ser el primer campeón del mundo, porque era esta la primera ocasión en la que se disputaba la Intercontinental. Una vez que habían ganado ya la primera OK Liga y la primera Copa de Europa (además de varias Copas de la Reina) quedaba hacer póker de títulos y coronar su palmarés con la primera Intercontinental. Lo perdió, pero lo peleó.

A pesar del esfuerzo de la prórroga del día anterior, el Telecable salió mucho mejor al partido que su rival. Marta González Piquero y Nuria marcaron para el cuadro asturiano y Elena Lolo detuvo un penalti. Al descanso se llegó con 1-2 favorable a las gijonesas.

Sin embargo, en la segunda parte todo empezó a torcerse. El Telecable se atascó en ataque y en el Concepción emergió la figura de Florencia Felamini, que tiró de repertorio y lo mismo de disparos lejanos que en velocidad convirtió un tanto tras otro hasta darle la vuelta a lmarcador y ponerse 4-2. La renta pudo ser mayor, pero Elena Lolo lo evitó después de un error de Julieta Fernández, cuyo gris campeonato acusó el equipo gijonés.

Cayó con honor el Telecable, pero su disgusto es inevitable. Solo habrá una forma de superarlo, hacer lo que las chicas de Fernando Sierra están acostumbradas a hacer: seguir ganando títulos y haciendo que Gijón se sienta orgulloso de ellas.