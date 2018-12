La grancanaria Cristina Ramos gana "La Voz México", un famoso concurso televisivo que la noche de este domingo vivió la gran final de su séptima edición.

Ramos, que formaba parte del equipo del cantante Carlos Rivera, interpretó la canción de Queen ' The Show Must Go On'.

Las redes sociales felicitaron a la artista natural de Gran Canaria, cuyos vídeos del programa tienen hasta dos millones de visualizaciones.



Según dijo la artista grancanaria, el próximo reto que se marca es conquistar el ' America Got Talent', edición estadounidense del programa que ya ganó en España en 2016.