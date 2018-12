De escándalo en escándalo

A José Luis Ábalos no le confiaba yo ni la convocatoria de tenderete para celebrar mi cumpleaños, porque es capaz de prepararlo para un mes más tarde del día de mi nacimiento. Simplemente hay que ver el escándalo que ha creado ya en apenas seis meses con dos asuntos de interés para Canarias, el 75% de bonificación para los billetes aéreos o ahora con la demora de la firma del convenio de carreteras con el Gobierno de Canarias.

Este ministro de Fomento tenía la posibilidad de apuntarse dos tantos fantásticos con los canarios y la ha liado innecesariamente. El convenio se va a firmar seguro, estaba pactado y se tenía aprobado por los anteriores y los nacionalistas canarios, y el dinero está. Lo mismo le pasó con el 75%, sabía que tenía que hacerlo, que ya estaba todo hecho y la lío. Es un pésimo relaciones públicas, tiene todo los instrumentos para quedar bien y queda mal.

Así que el comportamiento del número dos del Psoe ha sido de pena con el archipiélago y un escándalo, como escándalo es también que la consejería de empleo de Canarias devolviera 2 millones de Euros de pobreza por no haberse gastado. Que en esta legislatura con más dinero no se haya preparado en Canarias un plan de vivienda de protección oficial a precios razonables para los más de 40000 demandantes de vivienda. Que Canarias sea la región española donde más se tarda en atender a los dependientes, eso le toca al Gobierno de Canarias de CC y al tripartito del ayuntamiento de la capital, que también devolvió al gobierno por pobreza. Y todos junto al cabildo, con una ejecución de presupuesto muy baja no han sabido ser diligentes.

Suspenso de Ábalos, pero aquí nadie puede sacar pecho del todo.