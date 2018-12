Ramírez: "Cuando no ganas por un error arbitral te cuesta dormir"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, reconoció en Cadena Ser Las Palmas que “después de perder cualquier partido te cuesta conciliar el sueño” por lo que “cuando vez que tienes la victoria tan cerca y no ganas por un error arbitral te cuesta dormir”.

Reconoció que después de los partidos “suelo hablar con el árbitro” y después del derbi ante el CD Tenerife “hablé con él y el hombre estaba jodido porque le habían informado que se había equivocado y cometido un error en el penalti. Pero esto es fútbol, once contra once, donde un señor tiene la responsabilidad de tomar decisiones en tiempo real y nosotros para saber si una jugada es penalti o fuera de juego tenemos que verlo varias veces y en ocasiones ni la televisión te lo aclara, por lo que imaginemos la presión que tienen los árbitros. Es una pena porque el equipo lo estaba haciendo muy bien; es un jarro de agua fría y se podría hasta decir que al final tuvimos hasta fortuna porque con uno menos casi nos ganan”.

No niega que en directo “tenía la duda viéndola porque no entendía que pudiera ser penalti por la trayectoria del balón” pero “en el palco, viéndolo repetido por los televisores y diferentes tomas nos percatamos de que no fue penalti”.

Ese error “puede suceder” porque ·estamos a expensas de la decisión de personas que se pueden equivocar”, pero antes de eso “tuvimos oportunidades muy claras para haber marcado el segundo”, como “el balón que mandó al larguero Blum o el cabezazo de Arujo y que sacó en la misma línea de gol un defensa del Tenerife. Debemos tener claro que los errores arbitrales pueden suceder, pero nosotros debemos cerrar los partidos asegurando goles que tienes fáciles de meter”, lamentó.

De la reprimenda de la semana pasada, tras caer goleados 4-1 ante el Lugo comentó que los jugadores “son profesionales y lo que quieren es agradar a su afición, cumplir con el objetivo para el que fueron contratados”, por lo que “prima la profesionalidad y todo suma”, pero “nada es definitivo y solo el trabajo es lo que da sus frutos”.

A pesar de la mala racha de ocho partidos sin conocer la victoria y de estar a cinco puntos de los puestos de promoción y once del ascenso directo “queda mucha Liga y para nada nos descartamos para ascenso. Hay que seguir trabajando porque, aunque no ganamos el derbi circunstancialmente, tenemos claro que se vio otra cara, otra tensión otro equipo… Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que lo visto ante el Tenerife se pueda ver en el partido del próximo sábado ante el Córdoba para intentar lograr tener un triunfo ya porque estoy seguro y convencido que desde que ganemos se irá a mejor”.

Mirando hacia adelante admite que Paco Herrera “no me ha dicho que tenga necesidad de fichajes”, por lo que “entendemos que es más importante poder recuperar los jugadores que fichamos en verano para intentar conformar cuanto antes un equipo de esta gran plantilla para que compita al máximo. Si más adelante finalmente hay que mirar fuera para reforzarnos y firmar a alguien que nos mejore, pues lo miraremos”.

Al ser preguntado si seguía confiando en el trabajo de Paco Herrera dijo que “claro que confiamos en Herrera, pero también lo hicimos con Manolo Jiménez, que venía de ganar la liga en Grecia, y mira cómo acabamos. Confiábamos en él y los resultados no fueron los que queríamos, pero Paco es un gran conocedor de la casa y de la afición, por lo que pensamos que para él era más fácil de que pudiera engranar las piezas. Confío que Paco pueda dar con la clave ya que en el derbi vimos otra cara, la que se acerca a la que todos esperamos del equipo”.

Respecto a la afluencia de espectadores en el Gran Canaria, con 19.190 personas en la grada del estadio, la peor entrada de los últimos ocho enfrentamientos que se disputaron en la isla redonda, primera vez que no supera los 20.000, aunque para él supone “ver el viejo estadio Insular lleno”, aunque “es complicado poder llenar nuestro actual estadio, que tiene cerca de 33.000 asientos. Existen muchas ofertas para ver el fútbol desde tu casa y otras de ocio que antes no existían, y si encima le sumas a que el equipo no está pasando por su mejor momento, ya no es tan atractivo, pero cuando estuvimos bien metimos 28.000 aficionados, por lo que tenemos que recuperar a esos 8000 que no vinieron al ver que el equipo no está dando nivel que se espera”.

Del ambiente entre aficiones informó de que “no se registró ningún incidente digno de destacar” y eso es “una buen noticia” por lo que “nos congratulamos de que afortunadamente todo transcurriera con total normalidad”, algo que “dice mucho de las dos aficiones” que demuestran “una madurez aficiones que se deja notar” a pesar de que desde que empieza a rodar la pelota “cada uno va a lo suyo”.

Explicó que ya no es accionista del CD Tenerife porque “al ser propietario de Seguridad Integral tenía un paquete accionarial, pero como ya lo vendí no tengo nada que ver con ella ni con las acciones”.

De convenio con el Cabildo de Gran Canaria explicó que “seguimos hablando y la firma está más cerca. Es un dinero finalista para acabar el estadio es unas instalaciones de los canarios, no de la Unión Deportiva. Las posturas se van acercando porque la obra cuesta lo que cuesta, por lo que hemos pedido un estudio técnico y un anteproyecto, por lo que no creemos que exista problema con las cifras para acabar las obras. Pero es un tema que no depende de nosotros porque si así hubiera sido lo habríamos firmado hoy mismo. Es un trabajo del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, junto con el presidente Antonio Morales, y serán ellos los que decidirán cundo se firma”

Por último, subrayó que en el pasado reciente “no quería vender el club y es la misma postura que mantengo ahora. Tuve dos ofertas y no he tenido más porque cuando no quieres vender no te preocupas en escuchar ofertas. Estoy ilusionado de que esto vaya a mejor para poder darle la vuelta a la situación”, sentenció.