Multas de hasta 2.000 euros por la recogida no autorizada de musgo para el portal de Belén

Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han lanzado una campaña informativa sobre la prohibición de coger musgo en los montes de la región. El cuerpo recuerda que a pesar de ser uno de los adornos navideños más demandados, se trata de una especie protegida, al igual que el tejo y el acebo.

La recogida no autorizada puede conllevar sanciones de hasta 2.000 euros, por lo que los agentes recomiendan acudir a viveros o establecimientos autorizados para la venta de musgo de producción controlada.

Lo que sí está permitido es recoger piñas, ramas, cortezas o pequeñas piedras, siempre que sea para uso particular y no para su comercialización. Entre las recomendaciones para no perjudicar el ecosistema, los agentes insisten en la importancia de no remover el suelo y dejar la zona limpia y sin residuos.

Asimismo, la Comunidad advierte que quienes hayan optado por un abeto natural para decorar sus hogares, deben llamar al servicio municipal correspondiente para su recogida. La ley prohíbe su plantación, puesto que se trata de una especie no autóctona.