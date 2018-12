Ricca: "Ser sólido, compacto y recibir pocos goles, eso te hace ganar partidos"

El defensa del Málaga Federico Ricca, autor del gol de la victoria ante el Cádiz, fue elegido por la afición como el mejor del partido ante el conjunto gaditano.

Balance

“Hemos hecho una primera vuelta que no ha terminado todavía, pero sí es muy buena y estamos donde queríamos estar y contentos por eso”.

Capitán

“Por suerte he tenido la continuidad que quería y orgulloso y feliz de llevar el brazalete de capitán del Málaga”.

Fortaleza defensiva

“Era una cosa que el entrenador quería y apuntaba desde que llegó, en la pretemporada. Ser un equipo sólido, compacto y recibir pocos goles, eso te hace ganar partidos. Lo hemos conseguido y a seguir mejorando”.

Continuidad

“Es un muy buen momento, fue difícil la temporada pasada sobre todo por esas operaciones en el hombro que no me dejaban jugar. Fue un año muy complicado, pero ya quedó atrás, lo he podido superar y estoy contento”.

Goleador

“Por suerte me ha tocado marcar en dos ocasiones en lo que va de campeonato, y lo que sea para ayudar al equipo, bienvenido sea”.

Mensaje a la afición

“Agradecerles el apoyo que han tenido desde que ha empezado el campeonato. Han estado siempre y cuando jugamos con el apoyo de ellos tenemos un plus, y se ve en los partidos. Esperemos seguir regalándoles victorias y que nos sigan apoyando, porque necesitamos ese aliento y el equipo da ese plus cuando lo tiene".