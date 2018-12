Sáez Aguado: "Ya estamos preparados para iniciar la obra del Hospital"

Mientras que el Delegado Territorial de la Junta, Manuel López Represa, reconoció la semana pasada que el Ayuntamiento de Soria no era el culpable de la demora del inicio de las obras del Hospital Santa Bárbara, hoy el Consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, ha dicho lo contrario. Represa explicó que la licencia de obra no ha podido concederse porque la empresa adjudicataria no había hecho efectivo el aval de residuos hasta la semana pasada.

Hoy el consejero se ha mostrado irónico. Se ha presentado con una grapadora en respuesta a las declaraciones que hizo en su día el alcalde de Soria, ironizando también en el sentido de que la licencia de obra estaría lista en breve para que el consejero se la grape en la espalda. Sáez Aguado ha reconocido que “le ha pedido al gerente que me traiga una grapadora para grapar la licencia municipal al resto de documentación y podamos comenzar las obras”.

El Consejero se ha mostrado comprensivo con el volumen de tramitación del Ayuntamiento de Soria pero ha insistido que si las obras no han comenzado es porque falta dicha licencia. “Si nos la licencia mañana, mañana empezamos las obras porque estamos preparados”, ha insistido.

El consejero ha visitado hoy las obras del nuevo centro de salud de San Pedro Manrique y ha asistido en el Hospital Santa Bárbara al acto de entrega del certificado de calidad EFQM 500+. En su comparecencia, Sáez Aguado no ha sido tan explícito como lo está siendo el candidato del PP a la autonomía, Alfonso Fernández Mañueco. Mientras el candidato ha prometido que si gana las elecciones, Soria tendrá radioterapia el año que viene, el consejero se ha mostrado mucho más cauto. “Vamos avanzando para la creación de la unidad satélite vinculada al centro de referencia que es Burgos”, ha explicado sin confirmar ningún plazo.