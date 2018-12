Dura derrota del Soliss Talavera en Zaragoza

Hay días en los que no salen las cosas y el de este domingo 16 de diciembre fue uno de ellos. En el que posiblemente fue el peor partido de la temporada del Soliss Fútbol Sala Talavera, los cerámicos iban a caer derrotados por 8-4 frente al Colo Colo Zaragoza en una cita en donde pocas conclusiones positivas se pueden sacar, lo que no deja de ser una oportunidad para corregir errores y mejorar.

Lo más curioso de todo ello es que hubo un momento en el que incluso los de Talavera de la Reina parecieron volver al partido con el 4-3, pero la expulsión por doble amarilla de Rafa Luque y el correspondiente tanto en superioridad de los zaragozanos a renglón seguido terminaron por definir un encuentro en el que los de Raúl Aceña nunca estuvieron cómodos.

Y es que su oponente, el equipo entrenado por Alfonso Rodríguez, estuvo muy intenso en todo momento, que fue precisamente lo que les faltó a los visitantes, a los cuales les costaba todo un mundo generar peligro sobre el arco de Santi Basmalis, siendo Caio Alves el que más lo intentó en estos primeros compases, pero sus remates se iban fuera.

Colo Colo, por su parte, tenía dos buenas acciones por parte de Muniesa y a la tercera acertaría, justo después de que Jesús Jiménez tuviera la primera realmente clara para los de la Ciudad de la Cerámica. Volviendo a lo que fue ese 1-0, éste llegaba en una gran contra armada por los maños que Pablo Trasobares culminaba en gol.

Querían más los zaragozanos, quienes hacían mucho daño en balones largos que obligaban a Rafa Luque a tener que salir más de la cuenta y en uno de ellos el meta cordobés veía la amarilla por derribar a un rival. La acción posterior se saldaba sin consecuencias, pero sí que las tendría las siguientes, puesto que Josete se marchaba, recogía un balón muerto y ponía el 1-1 en el marcador.

Sin embargo la alegría iba a durar poco o más bien nada. Tras saque de centro, remate lejano y despeje de Rafa Luque, Muniesa recogía la pelota y conseguía subir el 2-1 al marcador. No estaban cómodos los talaveranos en el 40x20 y Raúl Aceña buscaba con el tiempo muerto la reacción de sus chicos.

Y por desgracia no la iban a tener y eso que un remate de Caio Alves se iba lamiendo el palo y a punto estaba del 2-2. Era un espejismo, porque Colo Colo Zaragoza en otra contra machacaba a los talaveranos triangulando Víctor Berges con Muniesa y definiendo a la red Trasobares para el 3-1 en el marcador.

Y seguía la sangría, ya que un par de minutos más tarde una mala salida de Rafa Luque era aprovechada por Fran Tabuenca para anotar a puerta vacía el 4-1. No estaban finos los cerámicos, que con tres en contra parecieron reaccionar ante un rival que dio un pasito atrás, pero es que no había manera de convertir sus llegadas en gol: A Sergio se la sacaba Santi Basmalis, a Caio le quitaban la bola en un contra cuando iba a engatillar y Justo Cáceres no acertaba a rematar un servicio de Chino.

Peor se pudieron poner las cosas con otro enésimo error de los cerámicos que dejaba a Carlos García ante Rafa Luque y el meta le ganaba la partida. Feo, muy feo, estaba el partido para el Soliss FS Talavera al que le quedaban por delante 20 minutos para buscar levantar un 4-1, tal y como sucediera semanas atrás ante Rivas Futsal.

Y a por ello que se fueron los de Raúl Aceña, que iniciaron la segunda parte con otra cara y a los pocos segundos gozaban de una oportunidad de oro para volver al partido tras derribar Santi Basmalis a Sergio y decretar los árbitros penalti. Lo tiraba Jesús Jiménez y lo convertía por la escuadra izquierda el talaverano para el 4-2.

Cogía ritmo el partido y los de Talavera de la Reina parecían, ahora sí, estar más metidos en el encuentro. Tan fue así que en los minutos siguientes la tuvo Asensio ante Santi Basmalis, como también Justo Cáceres, quien envió la bola arriba una vez el meta estaba superado. Posteriormente el turno fue para Sergio, que probaba batir por alto al meta y este le adivinaba las intenciones.

Se mascaba el tercero de los talaveranos y este lo haría Anass al segundo palo tras aprovecharse de un servicio de Jesús Jiménez. Incluso en la acción siguiente tuvo el empate a cuatro Caio Alves con un remate que se le iba arriba. Había partido en La Granja, pero por desgracia todo se torció a la media hora.

Enésimo balón largo en el que a Rafa Luque le tocaba salir y el meta que tocaba la bola fuera del área con la mano en un acto reflejo. Conclusión: segunda amarilla para el meta de Castro del Río y dos minutos en inferioridad para el Soliss FS Talavera.

Con Gonzalo bajo el arco aguantarían los cerámicos un minuto la defensa, pero una pérdida se convertía en letal para los visitantes quienes veían cómo Trasobares hacía el 5-3 que volvía a poner el partido muy cuesta arriba. Y es que volvieron a aparecer las dudas en los cerámicos y Raúl Aceña trató con el tiempo muerto de organizar las ideas y también apostar por el juego de cinco.

Esta vez el portero – jugador no le sirvió de nada a los de la Ciudad de la Cerámica, ya que no eran capaces de percutir la defensa maña y para colmo de males en una acción mal movida Álex Pasamón interceptaba el pase a Jesús Jiménez y ponía el 6-3 que ya hacía una quimera poder sacar algo positivo de Zaragoza.

De aquí al final ataque con más corazón que cabeza, lesión del local Víctor Berges, que esperemos que sea lo más leve posible, y tres tantos de maquillaje en el marcador, uno por parte de los cerámicos anotado por Chino y otros dos anotados por los zaragozanos por parte de Pablo Trasobares y por Meseguer. Derrota por 8-4 para el Soliss FS Talavera y no queda otra que analizar los errores, corregirlos y buscar despedir 2019 con una victoria la próxima semana ante Santiago Futsal.

Ficha del partido

Colo Colo Zaragoza: Santi Basmalis, Fran Tabuenca, Muniesa, Álex Pasamón y Carlos García. También jugaron: Diego Pardo, Meseguer, Zucho, Víctor Berges, Sampe y Trasobares.

Soliss FS Talavera: Rafa Luque, Justo Cáceres, Caio Alves, Asensio y Sergio. También jugaron: Josete, Chino, Jesús Jiménez, Panucci, Quique Hernando, Anass y Gonzalo.

Árbitros: De Juana González y Toca Campo (Cantabria). Amonestaron a los locales Santi Basmalis y Víctor Berges. Por parte visitante vieron la amarilla Asensio, Josete y Rafa Luque, este último en dos ocasiones siendo expulsado en el 30’.

Goles: 1-0 (min. 8) Trasobares, 1-1 (min. 9) Josete, 2-1 (min. 9) Muniesa, 3-1 (min. 14) Trasobares, 4-1 (min. 15) Fran Tabuenca, 4-2 (min. 21) Jesús Jiménez de penalti, 4-3 (min. 29) Anass, 5-3 (min. 31) Trasobares, 6-3 (min. 35) Álex Pasamón, 7-3 (min. 38) Trasobares. 7-4 (min. 40) Chino y 8-4 (min. 40) Meseguer.